alkotmánybíróságsulyok tamáskizáráspolt péter
Belföld

Hét alkotmánybíró kizáratta magát, ezért nem tárgyalja hétfőn az Ab Sulyok Tamás beadványát

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2026. 06. 19. 15:18
Farkas Norbert / 24.hu

Az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozva kizáratta magát hét alkotmánybíró a Sulyok-ügy tárgyalásából, ezért az azt tárgyaló hétfői ülés nem határozatképes – írta a 444 kérdésére az Alkotmánybíróság főtitkára.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette

olvasható a testület pénteki közleményében.

Az AB hétfőn tárgyalta volna Sulyok Tamás június 11-én benyújtott indítványát, amellyel a köztársasági elnök lényegében a saját pozícióját igyekezett megmenteni. Polt Péter AB-elnök ugyanis hamar kiszignálta az ügyet. A lap információja szerint – komoly vita után – egy olyan javaslat került volna a testület elé, ami támogatta volna az államfő beadványát.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelémben a teljes ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az Alkotmánybíróság hivatalban lévő tagjainak kétharmada – 10 tag – jelen van. Mivel az AB 15 tagú, így erre Sulyok ügyében nem lesz mód a hét kizárás miatt.

Korábban a 444 és a Telex is arról írt, hogy komoly feszültséget okozott az Alkotmánybíróságon belül Sulyok Tamás akciója.

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