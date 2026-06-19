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Belföld

Ismét az Alza.hu lett Magyarország legnagyobb, helyi operációval rendelkező online kereskedője

Alza
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2026. 06. 19. 10:32
Alza
Tizenegyedik alkalommal állította össze a PwC (korábban GKID) a hazai online kereskedők rangsorát “E-toplista” néven. A Magyarországon helyi operációval rendelkező és a magyar tulajdonú cégek mellett az ismertségi és az FMCG (Fast-Moving Consumer Goods – gyorsan forgó fogyasztási cikkek) kategóriákban is hirdettek helyezéseket. A sorrendet a cégek belföldi online kiskereskedelmi értékesítéséből származó forgalma alapján állítják össze a szervezők.

“A PwC Digitális Kereskedelmi Körképe szerint az online csatorna részesedése a teljes kiskereskedelmen belül 9–10% körüli szinten áll, tehát az online vásárlás már sokkal jobban a mindennapjaink része, mint a korábbi években.  Az Alza.hu 2025. évi forgalma alapján másodszor vehette át az első helyért járó díjat, amire nagyon büszkék vagyunk. Emellett a külön örörm, hogy a “Legtöbb rendelést kiszolgáló e-kereskedő” különdíj is a miénk lett. Minden további díjazottnak gratulálunk” – mondta el Forrás Ákos, az Alza.hu Kft. ügyvezetője.

Alza

A cég stratégája: folyamatosan fejlődni.

“Nagy öröm számunkra, hogy abba a szakaszba lépett az online vásárlás kultúrája Magyarországon, amikor már nem elsősorban az ár jelent előnyt a kereskedők között. A vásárlóink tudatosan keresik a gyors, biztonságos és kényelmes megoldásokat. Az AlzaBoxba szállítás mára megelőzte a korábbi kedvenc házhozszállítást, ez óriási motiváció számunkra, folyamatosan telepítjük a csomagautomatákat országszerte. A kamatmentes halasztott fizetés és az egyedi hitelkonstrukciók is vonzzák a vásárlókat, ezen a téren is keressük az újabb lehetőségeket. Az elállások és visszaküldések kezelése, a rugalmas ügyfélszolgálat, az AlzaPlus+ hűségprogram, a választható időablakos nagy háztartási gép kiszállítás és a 14 kategórián átívelő saját márkás termékcsalád is mind ugyanazt a célt szolgálja: a vásárlók bizalmát és hűségét elnyerni és hosszútávon megtartani” – tette hozzá a szakember.

Alza

A Magyarországon helyi operációval rendelkező e-kereskedők kategóriájának teljes sorrendje: Alza, Kifli.hu, MediaMarkt, IKEA, Telekom, Wolt, MODIVO Platform, Tesco, Euronics, Pepita, iPon, OTP Fizz, Bestbyte, Decathlon, Libri-Bookline. (forrás: Pwc)
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