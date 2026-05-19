Lattmann Tamás nemzetközi jogász nyilatkozott a Klubrádiónak, egyebek mellett Sulyok Tamás helyzetét is érintve, akit most már szinte napi rendszerességgel szólít fel lemondásra Magyar Péter, az ország új miniszterelnöke.

A kérdés az volt, hogy mennie kell-e Sulyoknak, kivárható-e, hogy az országgyűlés távolítsa el a hivatalából vagy ildomosabb lenne-e, ha maga jelentené be a távozását. Esetleg maradjon-e a posztján. Lattmann Tamás azt mondta: nem rajongója az államfőnek, már akkor kiborult, amikor Sulyokot alkotmánybírónak, majd az Ab elnökének választották, ezek után a köztársasági elnöki kinevezését már-már rezignáltan vette tudomásul.

„Én azt gondolom, hogy méltatlan volt a köztársasági elnöki feladatkörre, ahogy mindenre korábban is, ahova a NER őt betette”– fogalmazta meg véleményét Lattmann, aki személy szerint nem tudna belekötni abba, ha az Alaptörvényben foglalt szabályoknak megfelelő, formális, jogszerű metódus mentén léptetnék le Sulyok Tamást a színről. Megjegyezte viszont:

Én úgy tudom, nem áll tőle távol a lemondás gondolata, miután politikai értelemben egy lehetetlen helyzetbe került. Úgyhogy én arra számítok, hogy le fog mondani valamikor, viszonylag gyorsan

– mondta Lattmann Tamás, aki úgy véli, Sulyok számára a kevésbé rossz forgatókönyv vélhetően az lenne, ha önként távozna, és viszonylag emelt fővel hagyná el így a hivatalát. Azt azonban hozzátette végül: „Nem tudom, hogy ezt megengedi-e neki Orbán Viktor adott esetben, vagy a fideszes maradványok egyáltalán”. Igaz, azt ő sem tudja kívülről megítélni, hogy az említetteknek mennyire erős jelenleg a pozíciójuk.