Hegedűs Zsolt: A tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül kettőt hazaengedtek a kórházból

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 22. 16:12
Hárman még megfigyelés alatt állnak, ők stabil állapotban vannak.

Legfrissebb információim szerint a Mol tiszaújvárosi robbanásában megsérültek közül két főt hazaengedtek a miskolci kórházból – írta Hegedűs Zsolt péntek délután Facebook-oldalán. Az egészségügyi miniszter közölte: hárman még megfigyelés alatt állnak, ők stabil állapotban vannak.

Kiterjedt égési sérülések

A tiszaújvárosi üzemi baleset 4 súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába

– jelezte a tárcavezető, majd hozzátette: egy sérült lélegeztetésre szorul, mind a 4 sérült másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedett, mely miatt ellátásuk folyamatosan zajlik. „Folyamatos kapcsolatban állok a kórházakkal, a sérültek állapotáról azonnali tájékoztatást kértem” – hangsúlyozta.

A Mol t üzemében a nagy leállás utáni indításakor robbant fel egy kompresszor péntek reggel.Egy ember meghalt, kilencen pedig megsebesültek. A helyi önkormányzat előzetes információi szerint egy pirogázbenzin-vezetéknél történt a baleset, ezt nem sokkal később a katasztrófavédelem is megerősítette.

