Munkácsi tájkép csata után – így néz ki most az orosz rakétával eltalált gyár és környéke

Horváth Júlia / 24.hu
admin Horváth Júlia
2025. 08. 25. 13:03
Hétfő reggel Munkácson jártunk, ahol a múlt héten csütörtökön egy orosz rakéta csapódott egy amerikai tulajdonban lévő cég, az elektronikai termékeket összeszerelő Flex Ltd. üzemébe. Képgaléria.

A támadás sérültjeinek száma ukrán források szerint 23-ra emelkedett. Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, és 22 kilométerre Beregszásztól, ahol Kárpátalján a legnagyobb számban élnek magyarok, és jelentős magyar kulturális központnak számít a régióban. A múlt heti események után a városban hétfőn kora reggel már nagy volt a forgalom, a munkácsi vár alatti utcákban árusok ültek a kapuk előtt, ahol bort és különböző szuveníreket árultak.

Miközben a helyi árusok a turistákra vártak, az utcákon rendőrökkel és katonákkal lehetett találkozni. A felrobbantott gyár környékén az egyenruhásokon kívül számos szemlélődőt is láttunk, a kerítéseken belül pedig konténereket helyeztek ki – feltehetőleg ezekbe gyűjtik majd össze a törmelékeket.

Nagyvilág
orosz-ukrán háborúmunkácsorosz rakétatámadásmunkácsi rakétatámadás
