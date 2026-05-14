A Biblia visszanyalt – vallásfilozófus a Magyar Péternek szánt idézetről

Horváth Júlia / 24.hu
2026. 05. 14. 13:32
Gábor György szerint öngólt lőtt Orbán Viktor személyi titkára.

Hétfőn este Magyar Péter „tárlatvezetést” tartott a Karmelitában is, ahol egy nyitott Bibliát talált, benne ezzel az aláhúzott résszel: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.” Orbán Viktor személyi titkára, Nagy János később a Hír TV-nek azt mondta: a kiválasztott bibliai idézettel szerénységre, alázatosságra szerette volna inteni az új kormányfőt.

Gábor György vallásfilozófus közösségi oldalán alaposan elemezte a tárlatvezetésen látottakat, amelyek alapján arra jutott, hogy a Karmelita valójában Orbán Viktor „politikai önszentélye” volt, amit jól jelképez az orgona, ami

a hatalom kedvenc metafizikai bútordarabja. (…) Kell valami, ami a földi uralmat magasabb regiszterbe emeli. Kell egy hangszer, amely megadja a hatalomnak azt a hangot, amelyet önmagától soha nem tudna kiadni.

Az egyetemi oktató szerint a festmények, a háromszintes könyvtár és az orgona díszlet. Gábor György szerint a volt miniszterelnök hivatalának azért kellett úgy kinéznie, mint egy világi bazilikának, mert a hatalom nem elégedett meg az engedelmességgel, áhítatot, szentélyt akart. Szerinte elemi közérdek lenne pontosan tudni, milyen könyvek, honnan kerültek a Karmelita könyvtárába, és ugyanez érvényes a képekre, szobrokra, kisplasztikákra, szőnyegekre, dísztárgyakra, mert mindebből

ízlés, önkép és legitimációs stratégia olvasható ki. (…) Megmutatja, milyen múltat választ magának a hatalom. Milyen elődöket hív tanúnak. Milyen történelmi alakokkal szeret egy légtérben mutatkozni. Mit tekint államférfiúi hagyománynak. Mit gondol kultúráról, nemzetről, Európáról, vallásról, birodalomról, hadvezérségről, vidékiségről, polgárságról, arisztokráciáról.

Magyar Péternek szánt bibliai üzenetról azt írta, az Dániel könyvéből való, az eredeti arámi szövegben nem ember, hanem „alábbvaló” szerepelt, amin a modern protestáns fordítás puhított, az eredeti sértő, lenéző, abban az emberi minőséget érintő megvetés van. A vallásfilozófus a történet legszebb részének azt tartja, hogy a Szentírásban ez a mondat Nabukadneccarról (Nabukodonozor) szól.

Arról a királyról, aki beleszeretett saját hatalmába. Aki palotája tetején állva gyönyörködik önmagában. Aki azt hiszi, hogy a birodalom az ő műve, az ország az ő tulajdona, a történelem az ő személyes életrajza. Arról az uralkodóról, aki úgy néz Babilonra, mint saját dicsőségének építészeti modelljére. És akit ezért az Isten az őrületbe taszít.

A bibliai történetben a saját nagyságába szerelmes, a hatalmat metafizikai rangra emelő uralkodó végül elveszíti a valóságérzékét, aki tehát Magyar Pétert akarta megalázni a Bibliával, valójában Orbán Viktort nevezte meg, mert ez történik,

amikor valaki a Bibliát használja, de nem olvassa. Amikor az idézet csak hatalmi kellék. Amikor a Szentírás nem önvizsgálat, hanem politikai cetli.

Gábor György szerint a magasság nem jelent tudást.

A Várból rá lehet látni Budapestre. A Bibliára nem.

Attól, hogy valakinek van Bibliája, nem biztos, hogy érti is.

A Biblia – a Fidesz-KDNP érája alatt nem először – jelentősen visszanyalt

– írta a vallásfilozófus.

