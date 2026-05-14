Hétfőn este Magyar Péter „tárlatvezetést” tartott a Karmelitában is, ahol egy nyitott Bibliát talált, benne ezzel az aláhúzott résszel: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.” Orbán Viktor személyi titkára, Nagy János később a Hír TV-nek azt mondta: a kiválasztott bibliai idézettel szerénységre, alázatosságra szerette volna inteni az új kormányfőt.

Gábor György vallásfilozófus közösségi oldalán alaposan elemezte a tárlatvezetésen látottakat, amelyek alapján arra jutott, hogy a Karmelita valójában Orbán Viktor „politikai önszentélye” volt, amit jól jelképez az orgona, ami

a hatalom kedvenc metafizikai bútordarabja. (…) Kell valami, ami a földi uralmat magasabb regiszterbe emeli. Kell egy hangszer, amely megadja a hatalomnak azt a hangot, amelyet önmagától soha nem tudna kiadni.

Az egyetemi oktató szerint a festmények, a háromszintes könyvtár és az orgona díszlet. Gábor György szerint a volt miniszterelnök hivatalának azért kellett úgy kinéznie, mint egy világi bazilikának, mert a hatalom nem elégedett meg az engedelmességgel, áhítatot, szentélyt akart. Szerinte elemi közérdek lenne pontosan tudni, milyen könyvek, honnan kerültek a Karmelita könyvtárába, és ugyanez érvényes a képekre, szobrokra, kisplasztikákra, szőnyegekre, dísztárgyakra, mert mindebből

ízlés, önkép és legitimációs stratégia olvasható ki. (…) Megmutatja, milyen múltat választ magának a hatalom. Milyen elődöket hív tanúnak. Milyen történelmi alakokkal szeret egy légtérben mutatkozni. Mit tekint államférfiúi hagyománynak. Mit gondol kultúráról, nemzetről, Európáról, vallásról, birodalomról, hadvezérségről, vidékiségről, polgárságról, arisztokráciáról.

A Magyar Péternek szánt bibliai üzenetról azt írta, az Dániel könyvéből való, az eredeti arámi szövegben nem ember, hanem „alábbvaló” szerepelt, amin a modern protestáns fordítás puhított, az eredeti sértő, lenéző, abban az emberi minőséget érintő megvetés van. A vallásfilozófus a történet legszebb részének azt tartja, hogy a Szentírásban ez a mondat Nabukadneccarról (Nabukodonozor) szól.

Arról a királyról, aki beleszeretett saját hatalmába. Aki palotája tetején állva gyönyörködik önmagában. Aki azt hiszi, hogy a birodalom az ő műve, az ország az ő tulajdona, a történelem az ő személyes életrajza. Arról az uralkodóról, aki úgy néz Babilonra, mint saját dicsőségének építészeti modelljére. És akit ezért az Isten az őrületbe taszít.

A bibliai történetben a saját nagyságába szerelmes, a hatalmat metafizikai rangra emelő uralkodó végül elveszíti a valóságérzékét, aki tehát Magyar Pétert akarta megalázni a Bibliával, valójában Orbán Viktort nevezte meg, mert ez történik,

amikor valaki a Bibliát használja, de nem olvassa. Amikor az idézet csak hatalmi kellék. Amikor a Szentírás nem önvizsgálat, hanem politikai cetli.

Gábor György szerint a magasság nem jelent tudást.

A Várból rá lehet látni Budapestre. A Bibliára nem.

Attól, hogy valakinek van Bibliája, nem biztos, hogy érti is.

A Biblia – a Fidesz-KDNP érája alatt nem először – jelentősen visszanyalt

– írta a vallásfilozófus.