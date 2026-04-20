Videó: szabadlábra került a bicskei gyermekotthon volt igazgatója

Szabadlábra került a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója. V. János – derül ki a Házon Kívül videójából. A felvétel szerint a volt igazgató hétfő délelőtt lépett ki a budapesti börtönből, ahol testvére várta.

A helyszínen újságírók tettek fel néhány kérdést V. Jánosnak, ám ő ezek közül – például arra, milyen kapcsolata volt Orbán Viktorral, üzenne-e valamit az áldozatoknak, vagy egyáltalán hogy érzi most magát – egyetlen egyre sem válaszolt.

Nyolc év után szabadult

V. János azt követően szabadult, hogy lejárt a rá kiszabott nyolcéves fegyházbüntetése. V.-t azért ítélték el, mert 2004 és 2016 között a bicskei gyermekotthon igazgatójaként legalább tíz kiskorú fiút szexuálisan zaklatott. A jogerős ítélet 2019-ben született, és bár a büntetés kétharmadának letöltése után kérhette a feltételes szabadlábra helyezést, a bíróság 2024-ben elutasította a kérelmét.

V.-t korábban a helyi politikában is aktív volt: 2002 és 2010 között bicskei önkormányzati képviselőként működött, kampányában pedig egykor Orbán Viktor is részt vett. Emellett 2015-ben fővárosi, 2016-ban pedig állami kitüntetést is kapott, annak ellenére, hogy korábban már indult ellene nyomozás az intézményben történtek miatt.

