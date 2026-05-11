Tanács Zoltán úgy képzeli el az ügyintézést, mintha a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használnánk

Észtország mintájára építene digitális államot Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt, írja a Telex.

Miniszterjelölti meghallgatásán arról beszélt, célja, hogy az állampolgároknak ügyintézéskor ne kelljen ugyanazt a dokumentumot újra és újra megadniuk. Úgy képzeli el, hogy az ügyintézés olyan legyen,

mint a Revolutot, a Bookingot vagy a Boltot használni.

Tanács meghallgatási beszédét azzal kezdte, hogy történelmi lehetőség, hogy egy tárcában összpontosulhat a tudomány, a technológia, a kormányzati informatika. Rövid bemutatkozása során azt mondta, hogy jól ismeri a magyar közigazgatást és az abban rejlő lehetőségeket.

A cikk szerint Tanács elismerte, hogy Magyarország digitalizáció terén már kilencedik az EU-ban, de úgy látja, van még hova fejlődni. Akadálynak tartja a sok különböző állami információs rendszereket, amik egymástól elkülönítve működnek, és a végén ügyintézők papíron dolgoznak. Másik akadálynak tartja, hogy az informatikai kompetenciák „elfogytak a végeken”.

A kibervédelmi kérdést szerinte át kell gondolni, ami a minisztérium felelőssége lesz.

A mesterséges intelligenciáról (MI) azt mondta, hogy az több, mint a ChatGPT, és azt gondolja, hogy egy modern, digitális államnak felelősséggel kell hozzáállni az MI-hez, észszereűen szabályozni kell.

Bemutatkozó beszédét azzal zárta: olyan nem lehet, hogy a miniszterelnök nem látogat el 10 évig az MTA-ra, és miniszterként rendszeres párbeszédet folytatna a tudományos világgal – zárta bemutatkozó beszédét.

Orbán Anita az ezzel egy időben zajló meghallgatásán arról beszélt, a vétó egy létező eszköz, de nem lesz belpolitikai kampányeszköz.