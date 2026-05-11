Ruszin-Szendi Romulusz: Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot

Vissza kell állítani a szövetségeseink bizalmát a honvédelem területén is, és helyre kell állítani a katonaság morálját, jelentette ki Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának hétfő délelőtti meghallgatásán.

A Telex tudósítása szerint Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy a honvédelmet nemzeti ügynek tartja, és lefektetett pár alapelvet. Az egyik az, hogy meg kell ismerni a környezetet, a problémák azonosítása. Problémának látja, hogy a NATO-ban megingott a bizalom a magyar katonák iránt, ezt helyre kell állítani. A magyar katonák morálja, önbizalma megtört. Ennek az oka, hogy indoklás nélkül bárkit el lehet távolítani, és komoly illetménykülönbségek voltak.

Szerinte a honvédség úgy működött az elmúlt években, mint egy kft. és azt gondolta az előző vezetés, hogy filmekkel, óriásplakátokkal lehet biztosítani az utánpótlást. Első lépésként ezért vissza kell állítani a katonaság morálját. Fejleszteni kell az élet- és munkakörülményeket, hogy a laktanyákban legyen például melegvíz, és kiemelt célként fogalmazta meg a haderő fejlesztését. Ruszin-Szendi szerint a hadiipar jelentős részét kiszervezték magáncégekbe, és ez is hozzárjárult ahhoz, hogy a szövetségesek bizalma megingott.

Majd ráért az ígéretekre.

A Tisza-kormány a béke kormánya. Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot. Soha nem is mondtunk ilyet.

Megígérte, hogy a katonák nem mennek Csádba, és meg fogják nézni, hogy mire költötték eddig a pénzeket a tervezett misszióval kapcsolatban. Mint mondta, megvizsgálják a Honvédelmi Minisztérium szerződéseit, beszerzéseit, hogy „ne az oligarchák zsebét tömje a profit”, és elkerüljék a túlárazást. Óriási problémákat lát Ruszin-Szendi a kibervédelemben is, ezen a területen is fejlesztésekre lesz szükség.

Bár pontos adatokat nem kapott, a katonáktól kapott jelzések alapján úgy gondolja, hogy jelentősen csökkent a szakemberek létszáma. Illetményrendezést és új életpályát ígér a katonáknak, de azt is mondta, hogy megváltoztatják azt a jogszabályt, ami alapján nincs visszaút a Magyar Honvédségbe.

Azt is megígérte, hogy a katonák jogállását törvényben fogják rendezni, hogy ne lehessen politikai tisztogatás. Meg fogják szüntetni azt a lehetőséget, hogy külföldi állampolgárok és büntetett előéletűek is beléphessenek a Magyar Honvédségbe, amiről az előző vezetés döntött.