Tóth Péter volt kampányfőnök a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz

Magyar Péter bejelentett egy személyi döntést: Tóth Péter egykori kampányfőnök, aki a Tisza nyertes kampányát vezette, a Tisza-kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója lesz. Feladatai közé tartozik majd a titkosszolgálatok munkájának koordinálása, a nemzetbiztonsági szervek hatékony együttműködésének elősegítése.