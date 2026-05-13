Orbán jobbkeze ment, Magyar Péteré jött

Magyar Péter javaslatára Sulyok Tamás államfő Ducsay Zsuzsanna Ágnest nevezte ki a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának május 13-ai hatállyal. A Magyar Közlönyben megjelent másik határozat szerint a posztról öt év után távozik az eddigi államtitkár Bordás Gábor, akit még Áder János nevezett ki Biró Marcell helyére.

A Tisza-kormány tehát megtartja a Miniszterelnöki Kormányirodát, amit 2018-as hivatalba lépésekor hozott létre Orbán Viktor, ahogy akkor elsőként megírtuk, a kormányfő maga akarta felügyelni a kormánydöntések előkészítését és végrehajtását, ami, ahogy forrásunk mondta: kőkemény hatalmi eszköz.

A Telex Ducsay Zsuzsannáról azt írta: jogi ügyekben külső partnerként segítette a portált. Az ügyvéd az impresszum szerint eddig a Telex.hu Zrt. adatvédelmi tisztviselője volt, de könyvet is írt a vállalati összefonódások egyes versenyjogi aspektusairól.

A Tisza miniszterei kedden tettek esküt a parlamentben, a Magyar-kormány szerdán Ópusztaszeren tartja első ülését. Előtte vízügyi és agrárszakemberekkel tárgyalnak az aszályhelyzetről.