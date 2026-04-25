„Az enyhén nárcisztikus és paranoid parancsnokaink teljesítenek a legjobban” – élő közvetítésben figyeltük a kupjanszki csatát

Három év. Ennyibe időbe telt, míg az orosz csapatoknak sikerült visszafoglalniuk a Harkiv megyei, egykor százezres Kupjanszk városát. Végre-valahára 2025. november 20-án Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök elégedetten jelenthette: elfoglalták a fontos csomópontot. Bár a háború elején minimális ellenállással került orosz kézre, 2022 szeptemberében az ukránok egy ellentámadással kisöpörték őket onnan, ahogy Harkiv megye nagyobbik részéből is. Az oroszok visszakerültek a startvonalra.

A 2025-ös újabb elfoglalás után két héttel azonban Moszkvában erős déjà vu-t érezhettek a beérkező harctéri jelentéseket olvasva: az évekig tartó darálás és több tízezer áldozat árán ismét megszerzett város megint kicsúszhat a kezükből: a háború kitörése óta már negyedszer cserélhet gazdát. Egy senki által nem várt ukrán ellentámadás elvágta északról a városban lévő orosz katonákat az utánpótlástól, a blokádot nem sikerült áttörniük, erőforrása pedig nincs az orosz hadseregnek, amit a megmentésükre küldhetnének. Csak idő kérdése, hogy megadják magukat, vagy az éhség és az ukrán drónok végezzenek velük. Eljutottunk a városban zajló műveleteket jelenleg is koordináló, előretolt parancsnoki és megfigyelő bunkerba.

Alaposan kidolgozott terv, jó személyi felkészítés, nagyon gyors végrehajtás

– fogalmazott a művelet lebonyolításáért felelős zászlóaljparancsnok, katonai hívójelén „Szvat”. A beszélgetésünk előtt sietve öltözött át kapucnis pulcsiból egyenruhába. Rajta kívül a többiek is kényelmesben dolgoznak, egyenruhát elvétve látni.

„Az ellenség nem számított arra, hogy nem frontálisan támadunk, hanem oldalirányú csapást mérünk kis csoportokkal. Ez nagyon hatékonyan működött. Nemcsak megsemmisíteni próbáltuk az ellenséget, hanem foglyokat ejteni is” – magyarázza.