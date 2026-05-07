A harkivi 134-es számú iskola lett a szpecnaz egység végzete

Az orosz 2. önálló gárda különleges rendeltetésű szpecnaz dandárja magabiztosan nyomult dél felé, miután 2022. február 24-én reggel átlépték az ukrán határt. Csekély ellenállásra számítottak, miközben Ukrajna második legnagyobb városa, Harkiv elfoglalására indultak.

Az alakulatot 1962-ben, a hidegháború csúcspontján hozták létre, hogy a GRU — a Szovjetunió katonai hírszerző szolgálata — számára dedikált, az ellenséges vonalak mögötti műveleti képességet biztosítson egy esetleges globális konfliktus esetén. Nagyjából olyan nyugati elitalakulatokkal hasonlítható össze, mint a brit SAS és az amerikai haditengerészet SEAL egységei.

Ukrán hírszerzési források szerint a dandár mindkét csecsen háborúban harcolt, részt vett a 2008-as grúziai háborúban, valamint szerepet vállalt Oroszország 2014-es kelet-ukrajnai beavatkozásában.

A végzet azonban a harkivi 134-es számú iskola romjai alatt talált rájuk. A helyiek elmondása szerint és a helyszín bejárása alapján a hamvaik a mai napig ott vannak elkeveredve az üszkös gerendák és a tégla porával.

Az előrenyomuló egység magabiztossága részben abból fakadt, hogy Harkivban még 2022-ben is széles körben beszélték az orosz nyelvet, annak ellenére, hogy Moszkva 2014 óta már háborút folytatott a donyecki és a luhanszki megyékben. Súlyosan tévedtek, és a legdrágább árat fizették érte.

Semmi sem alakult a tervek szerint. Néhány száz kilométerre tőlük nyugatra, Kijevben a hosztomeli repülőtérre ejtőernyőztetett társaikat szó szerint a repülőtér aszfaltjába olvasztotta a heves ukrán ellenállás. Zelenszkij elnök és Ukrajna vezetése a helyén maradt, és hozzáláthatott az ország védelmének megszervezéséhez.

A városlakók Harkivban is Molotov-koktélokkal és vadászpuskákkal fogadták őket kenyér, só és virágok helyett.