Fogva tartotta és többször is megerőszakolta a 14 éves lányát egy férfi, az anya járt a horrorházban, de nem szúrta ki a szekrény mögött rettegő gyermekét

Már az előkészítő ülésen jogerős ítéletet hozott a Debreceni Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki terrorizálta, bezárta és többször is megerőszakolta a saját 14 éves kislányát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. Dobó Dénes, a Debreceni Törvényszék szóvivője megkeresésünkre azt felelte, hogy a férfi bevallotta a tettét, és lemondott a tárgyalás jogáról is.

Szalontai Krisztina bíró elfogadta a férfi beismerő nyilatkozatát, és 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a többszörös visszaeső elkövetőt folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmények miatt. A férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra. A bíróság végleg eltiltotta a férfit minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.

A férfi tavaly januárban szabadult a Szegedi Fegyház- és Börtönből, melyet követően a rokonainál tartózkodott egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A férfi a szabadulása után sem járult hozzá a gyermekei neveléséhez és gondozásához. A kislányával sem tartotta a kapcsolatot, de ha az utcán találkoztak, akkor beszélgettek egymással.

A kislány tavaly tavasszal elment egy-egy alkalommal az apjához, aki részegen megerőszakolta őt. A férfi felpofozta a lányát, majd a száját befogta és vele akarata ellenére közösült. Tavaly június hatodikán a lány elment sétálni a játszótérre, és találkozott az arrafelé bicikliző édesapjával. A férfi azt mondta a gyermekének, hogy üljön fel a kerékpár csomagtartójára, és hazaviszi őt. Ám nem haza, hanem a saját lakásába vitte a kislányt. Itt pedig hangot adott a féltékenységének, mert látta, hogy fiúkkal is beszélget a lánya.

A férfi azt akarta elérni, hogy a gyermeke ne menjen iskolába, illetve ne tanuljon tovább, majd azzal kezdte őt zsarolni, hogy ellenkező esetben megöli magát és őt is. A férfi kijelentette azt is, hogy amennyiben a lánya hazamegy, úgy az édesanyját és a nevelőapját is bántalmazni fogja. A férfi később kívülről rázárta a gyermekére a lakást, és elment. A kislány az ablakon sem tudott volna kimászni, mert azok be voltak deszkázva.

Négy nappal később megjelent a háznál az elkövető egyik ismerőse, aki az általa vásárolt két liter bor elfogyasztására invitálta a férfit. Mielőtt mindketten távoztak volna az ingatlanból, a férfi bement a lánya szobájába, és felszólította, hogy el ne menjen onnan, majd rázárta kívülről az ajtót.

A férfi később ittasan visszament a házhoz és erőszakoskodni akart a kislánnyal, aki folyamatosan visszautasította a férfit. Ezután a vádlott oly mértékben bántalmazta a kiskorút, hogy az már védekezni sem tudott. Félelmében jobbnak látta ha inkább meg sem szólal, mert rettegett attól, hogy apja még jobban megveri. A férfi erőszakosan lépett fel a lányával szemben, akit végül megint megerőszakolt

– közölte a törvényszék.

Másnap megjelent a lány anyja és a nő élettársa az ingatlannál, és arra kérték a férfit, hogy menjen be velük a rendőrségre, mert a kislány már ötödik napja ismeretlen helyen tartózkodik. A nő és élettársa bement a házba, majd kijöttek, miután nem vették észre a lányt, aki az egyik szekrény mögé bújt az apjától való félelmében. Később egy ismerős mégis rátalált a lányra, és szólt az édesanyjának, aki telefonon bejelentést tett a rendőrségen. Az elkövetőt egy gazos területen találtak meg. A férfi azt állította a rendőröknek, hogy a kislányát keresi.

A bíró súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a bűncselekményt vér szerinti lánya sérelmére követte el, és hogy többszörös visszaeső, s hogy két hónappal a szabadulása után követte el az újabb bűncselekményeket. Enyhítő körülmény volt, hogy mindent beismert. Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így jogerős.

