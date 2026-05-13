Gulyás Gergely elítélte Oroszországot

Szerdán széleskörű dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen, ami Kárpátalját is elére: A Munkács közelében fekvő Szolyva településen történt robbanás, az energetikai infrastruktúrát érte találat. Orbán Anita külügyminiszter nem sokkal később úgy nyilatkozott, a tudomásuk szerint öt robbanás történt a térségben, amelyeket orosz drónok okoztak, míg Magyar Péter a kormány ópusztaszeri tájékoztatóján azt mondta, jelenlegi tudásuk szerint a támadási hullám egyelőre. Ugyanitt jelentette be, hogy Orbán Anita a támadások miatt csütörtökre berendelte a magyarországi orosz nagykövetet.

A kárpátaljai támadás hírére Gulyás Gergely, az ellenzékbe szorult Fidesz frakcióvezetője is reagált. Gulyás elítélte Oroszország tettét.

A kárpátaljai magyarság nem tehet a háborúról. A leghatározottabban elítéljük és elfogadhatatlannak tartjuk az orosz dróntámadást

– írta a frakcióvezető.

Kevesebb mint egy évvel ezelőtt Munkácsot érte orosz csapás, a Fidesz-kormány akkor nem ítélte el ennyire hamar az orosz támadást, sőt, Sulyok Tamás köztársasági elnök a saját közösségi felületén azt követően, hogy leírta, mély együttérzésemet fejezi ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, nem sokkal később módosította a posztját, és az orosz szót eltüntette belőle.