Orbán Anita: Mélységesen elítéljük a Kárpátalját ért dróntámadást

A kormány nevében Orbán Anita reagált a szerdán Kárpátalját ért dróntámadások hírére. Mint a külügyminiszter fogalmazott, jelenleg is támadás alatt áll Kárpátalja, eddig a pontig öt drón becsapódásáról tudnak, közte a szolyvaival, illetve egy Ungvárt ért támadással – utóbbi helyszínen egy ipari létesítményt ért támadás.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a főkonzulunkkal, többször beszéltünk vele telefonon, és tájékoztatást kértünk az ottani helyzetről” – fogalmazott Orbán Anita, azzal folytatva:

A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történt

A miniszter jelezte, hogy a szerdai kormányülésen napirendre veszi kaz ügyet, az ezzel kapcsolatos ügyekről hamarosan tájékoztatják a közvéleményt.