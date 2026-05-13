Orbán Anita: Mélységesen elítéljük a Kárpátalját ért dróntámadást

Adrián Zoltán / 24.hu
2026. 05. 13. 16:26
A szerdai kormányülésen napirendre veszik az ügyet, és hamarosan tájékoztatják a közvéleményt a fejelményekről.

A kormány nevében Orbán Anita reagált a szerdán Kárpátalját ért dróntámadások hírére. Mint a külügyminiszter fogalmazott, jelenleg is támadás alatt áll Kárpátalja, eddig a pontig öt drón becsapódásáról tudnak, közte a szolyvaival, illetve egy Ungvárt ért támadással – utóbbi helyszínen egy ipari létesítményt ért támadás.

„Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a főkonzulunkkal, többször beszéltünk vele telefonon, és tájékoztatást kértünk az ottani helyzetről” – fogalmazott Orbán Anita, azzal folytatva:

A támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történt

A miniszter jelezte, hogy a szerdai kormányülésen napirendre veszi kaz ügyet, az ezzel kapcsolatos ügyekről hamarosan tájékoztatják a közvéleményt.

