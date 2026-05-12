Reagált Gulyás Gergely, az Orbán-kormány távozó kancelláriaminisztere Magyar Péter szavaira, miután a kormányfő kedden délben azzal vádolta a fideszes politikust, hogy nem mond igazat.

A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant

– állította Gulyás a közösségi médiában, miután Magyar nyilvánosságra hozott egy listát arról, hogy mely ügyvezető miniszterek vállaltak pénzügyi kötelezettséget, illetve hoztak állami vezetői döntést az engedélye nélkül, kormányfővé választása után.

Gulyás azt írta: a választások után csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Hozzátette: a választások után semmilyen új pályázatot nem írtak ki, és semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az Orbán-kormány.

A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas. Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni

– panaszolta az Orbán miniszterelnökségét vezető, távozó miniszter.

Magyar Péter szerint Gulyás hazudott

Magyar Péter hétfő este 22 óráig adott határidőt az ügyvezető minisztereknek arra, hogy írásban tájékoztassák arról, hogy május 9-e 16 óra után milyen állami vezetői döntéseket hoztak, illetve milyen kötelezettségeket vállaltak. A kormányfő tizennégy miniszternek küldött soron kívüli tájékoztatáskérést.

Az új miniszterelnök korábban felszólította az ügyvezető minisztereket, hogy az új kormány megalakulásáig csak előzetes miniszterelnöki jóváhagyással vállaljanak kötelezettséget. Az Orbán-kormány miniszterei az új miniszterek kinevezéséig ügyvezetőként maradnak hivatalban.

Magyar Péter szerint határidőre megérkeztek az ügyvezető miniszterek válaszai, abból pedig az derült ki számára, hogy Gulyás Gergely hazudott, mivel legalább hét miniszter esetében saját bevallásuk szerint is történt ilyen.