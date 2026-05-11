Okos uzsiötletek pár kattintásra

Reggeli kapkodás, uzsonnásdoboz a konyhapulton, és az örök kérdés: mi kerüljön bele, ami nem csak gyors, de tápláló, és a gyerek is szívesen megeszi? Erre a hétköznapi dilemmára kínál innovatív digitális megoldást a Tejszív Uzsonnatervező, amely mesterséges intelligencia használatával állít össze kiegyensúlyozott harapnivalókat. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által létrehozott felület segíti a családokat a tudatos étkezés megtervezésében, így az uzsonnacsomagolás napi stresszforrás helyett egy jól működő rutin részévé válhat. Ráadásul a rendszerbe most ingyenesen lehet regisztrálni, és az újonnan érkező felhasználók akár értékes ajándékokat is nyerhetnek.

Okos ötletek az OKOSTÁNYÉR® elveinek megfelelően

Az Uzsonnatervező mögött a szülők dolgának megkönnyítése mellett edukációs szándék is húzódik, ezért a felület a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kidolgozott OKOSTÁNYÉR® ajánlásaira épít. A javasolt uzsonnák ennek megfelelően állnak össze: fele részben zöldség vagy gyümölcs, negyed részben gabona, negyed részben fehérjeforrás kerül a dobozba. A felület azt is célul tűzte ki, hogy felhívja a fogyasztók figyelmét a tejtermékek változatos táplálkozásban betöltött szerepére, különös tekintettel a Tejszív és Sajtszív védjeggyel ellátott, hazai tejből készülő termékekre.

Az Uzsonnatervező használata kifejezetten felhasználóbarát. Első lépésként a szülő létrehozhatja gyermeke uzsiprofilját, ahol beállíthatja az életkort, a preferenciákat és a kerülendő alapanyagokat. A „Spájz” funkcióval pedig a valós konyhai helyzetekhez igazíthatja a tervezőt: ha beírja, milyen hozzávalók vannak otthon, a rendszer ezekből állítja össze az ötleteket.

A háttérben a rendszer kiterjedt adatbázis alapján dolgozik, többek között nemzetközi és hazai tápértékadatokkal. A mesterséges intelligencia ezekből számolja ki az ajánlások tápanyagtartalmát, ugyanakkor fontos hangsúlyozni: a javaslatok iránymutatások, nem helyettesítik a személyre szabott dietetikai tanácsadást.

