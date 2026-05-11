A kormány.hu-n változást ígérnek, de még Orbán a kormányfő

A kormány hivatalos honlapjára hírként már felkerült, hogy Magyar Péter a miniszterelnök, ám a bemutatkozó oldalon még hétfőn reggel is Orbán Viktor szerepelt kormányfőként, ahogy a miniszterelnök hivatalos weboldala (www.miniszterelnok.hu) is a jelenlegi Fidesz elnöké maradt.

A címlapon a friss bejegyzések között ugyanakkor már azt ígérik, hogy

nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda a kormány.hu-n.

Azt írták: a kormányzati kommunikáció a új alapelvek szerint működik majd, nem lesz pártpolitikai kampányok eszköze, nemzetet megosztó üzenetek felülete.

A közpénzből fenntartott felületek feladata az emberek tájékoztatása, a közérdek szolgálata és a közbizalom erősítése.

Mivel a kormany.hu közpénzből működő tájékoztatási felület, ezért

az állami kommunikáció tisztelettel fordul minden ember felé, politikai meggyőződéstől függetlenül.

A jövőben a kormany.hu a kormány döntéseiről, fontos társadalmi ügyekről, lehetőségekről, fejlesztésekről, az emberek mindennapjait érintő intézkedésekről fog tájékoztatni, arról ami történik, nem arról,

amit adott politikai szereplők saját hatalmuk megőrzése érdekében kitaláltak.

megismételték: az oldalon nem lesz többé gyűlöletkeltés, megbélyegzés, hergelés, csak tájékoztatás.