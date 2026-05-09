10 milliárdos repülővel utazott a Mészáros-Várkony páros a cannes-i luxus bevásárlására

Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc a választások ellenére sem változtattak korábbi szokásukon, és most is luxus magángéppel utaztak külföldi bevásárló körútjukra.

Forrásaink szerint a milliárdos és felesége az elmúlt időszakban gyakran használt osztrák regisztrációjú Bombardier Challenger 3500 fedélzetén utazott Budapestről Cannes-ba. A repüléskövető oldalak tanúsága szerint az OE-HOZ lajstromjelű gép május 4-én hétfőn fordult a két város között.

Az osztrák repülőről először az Átlátszó írt részletesen. A vadonatúj Bombardiert 2024-ben Kanadában helyezték üzembe, majd onnan repült át Bécsbe, az osztrák üzembentartójához. Pár nappal később azonban már Budapesten volt.

A 2024-es modell gyári ára 27 millió dollár, azaz 9,6 milliárd forint.

Az OE-HOZ későbbi útjainál rendszeresen előfordult, hogy az induláshoz és az érkezéshez Ferihegyre rendelték azt a helikoptert, amely Mészárosékat átröpítette a városon, és a lakhelyükhöz közeleső budaörsi reptéren parkolt.

Mint arról beszámoltunk, szombaton két fotó is nyilvánosságra került Mészárosék francia útjáról. Várkonyi Andreát százmillió forintnál is drágább Hermès táskával kapták le Cannes egyik luxus üzletében, egy másik képen pedig az látszik, hogy Mészáros ugyanott egy indiai dizájnerrel szelfizik.