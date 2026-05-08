Hankó Balázs apjának lemondását követelik a gyógyszerész kamara éléről

Közleményben reagált a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége a belső szakmai fórumokon zajló vitára, amelyben Hankó Zoltán, a köztestület elnökének lemondását követelik fia, Hankó Balázs Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyben felmerült érintettsége miatt – írta a Népszava. A közlemény arra utal, hogy az elnöknek nincs szándéka lemondani, a konfliktust nem is nevezték meg, az lényegében arról szó, hogy a kamara nem kíván politikai természetű vitákba belesodródni, és a tagságtól is inkább a szakmai egység megőrzését várja.

Az ügy előzménye, hogy Hankó Zoltán fia, Hankó Balázs még kulturális és innovációs miniszterként a választási kampányban 17 milliárdot osztott szét döntően Fidesz-közeli szereplőknek, átláthatatlan és vitatott eljárásban, sőt az ügyben már rendőrségi feljelentés is történt.

Ezt követően a gyógyszerészek a belső kamarai fórumokon az elnök, sőt volt, aki a teljes elnökség lemondását követelte. A fórumozók szerint Hankó Balázs ügye már túlnőtt a kulturális szférán, szálai elérték a gyógyszerészetet. Ugyanis a botrányba keveredett miniszter apja, Hankó Zoltán jelenleg is a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke – egy olyan pozícióban, amelynek működése alapvetően a kormányzattal való folyamatos tárgyaláson és bizalmi viszonyon alapul. A kamarán belüli megszólalók szerint ugyanis a probléma nem az, hogy egy vezető felelős-e a családtagja tetteiért, hanem az: egy ilyen helyzet után képes-e még hatékonyan képviselni a szakmát. „A politikában nem az számít, mi van a papíron, hanem hogy ki mondja. Ha a bizalom sérül, a javaslatok fiókba kerülnek” – fogalmazott a Népszava egyik forrása.

Az elnökség azt is hangsúlyozta, hogy ezt az új egészségpolitikai vezetés felé is jelezték, együttműködési szándékukat kinyilvánították, továbbá azt is írták, hogy a kamara kompetenciája nem terjed ki a gyógyszerészet működési feltételein és a gyógyszerészek hivatásgyakorlásán túli területekre.

Az NKA-botrányban Hankó Balázs érintettségére Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter is reagált. Ebben az ügyben a legerősebb kontraszt, hogy miközben kulturális célokra százmilliók és milliárdok jutottak, a betegek ellátásában továbbra is várakozás, alulfinanszírozottság és kiszolgáltatottság maradt. Hegedűs ezt nemcsak ízléstelennek, hanem etikátlannak is tartja, és azt mondta: egy normális országban egy ilyen ügynek azonnali politikai következménye lenne.