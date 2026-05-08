Pintér Bence: Távozik a Győr-Szol vezére, de az adósság és a felelősség marad

Facebook-posztban jelentette be Győr polgármestere, hogy távozik Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, ugyanakkor hangsúlyozta: a vezető felelőssége nem szűnik meg az általa irányított időszak miatt. Pintér Bence hangsúlyozta: Sárkány – a már korábban távozott gazdasági igazgatóval együtt – aláírta azt a beszámolót, amelyből kiderült, hogy legalább 1,7 milliárd forint hiányzik a győri lakáskasszából.

Pintér felidézte, hogy miután február 3-án nyilvánosságra hozta a hiány tényét, a Győr-Szol még aznap 2 milliárd forintot hívott le a hitelkeretéből. Így a február 4-ei közgyűlésen azt a látszatot kelthették, mintha meglenne a pénz. A közgyűlésen Sárkány Péter egy banki igazolással próbálta igazolni az összeget, de nem volt hajlandó egyértelműen válaszolni arra, hogy hitelből pótolták-e a hiányt.

Az április 24-ei közgyűlésen azonban képviselői kérdések nyomán kiderült:

a vezérigazgató tudott a hitelfelvételről, csak februárban nem akart erről tájékoztatást adni.

Emellett a polgármester csapata által készített pénzügyi jelentés azt is feltárta, hogy a cég néhány év alatt gyakorlatilag felélte minden tartalékát: mintegy 6 milliárd forintos tőkeveszteség keletkezett, az eredménytartalék pedig 7,5 milliárd forinttal csökkent.

Pintér Bence szerint a Győr-Szol és leányvállalatai eladósodott helyzetben vannak: az anyacég folyamatosan használja a hitelkerete jelentős részét, a leányvállalatok pedig már teljesen kimerítették saját kereteiket. Kiemelte, hogy a Győr+Média helyzete különösen kritikus, a cég gyakorlatilag a csőd szélén áll, még az újságok nyomtatása és terjesztése is leállt, nemrégiben pedig fiktív foglalkoztatás gyanúja is felmerült.

A polgármester hangsúlyozta: a problémák nem új keletűek, még a Dézsi-korszakból erednek, és szerinte a tulajdonosi jogkörök jelenlegi átszervezése sem javított, hanem inkább rontott a helyzeten. Posztját azzal zárta: a vezérigazgató távozik, de a felhalmozott adósság Győr városára marad.