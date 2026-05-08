Káprázatos formában a forint

Reggel még 357 forint körül volt egy euró a bankközi piacokon, aztán délelőttre 355 forint közelébe erősödött, majd következett némi korrekció, és délután kettő körül 356 forint környékére ért a kurzus.

Hasonló ívet járt be a dollárral szemben is a forint, a reggeli 304,4 közeléből 301,6-ig erősödött, míg délutánra 305,5 forint körül mozgott egy dollár.

Utoljára kb. öt éve volt hasonlóan jó formában a forint.

A nap közbeni korrekció valószínűleg a költségvetési hiány napvilágra került számainak köszönhető – kiderült, hogy április végére majdnem 100 százalékon volt a hiány. Ezt örökli a Tisza-kormány.

Mint a Portfolio.hu fogalmazott: úgy tűnik, egyelőre semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok szerintük továbbra is a választásokat követő piaci bizalom. És, ha még geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az tovább erősíthetné a forintot.