forinteuródollárárfolyam
Gazdaság

Káprázatos formában a forint

Szuperül van a forint ma.
Varga Jennifer / 24.hu
Szuperül van a forint ma.
24.hu
2026. 05. 08. 14:08
Szuperül van a forint ma.
Varga Jennifer / 24.hu
Szuperül van a forint ma.
Csúcsokat dönt az árfolyam.
  • Reggel még 357 forint körül volt egy euró a bankközi piacokon, aztán délelőttre 355 forint közelébe erősödött, majd következett némi korrekció, és délután kettő körül 356 forint környékére ért a kurzus.
  • Hasonló ívet járt be a dollárral szemben is a forint, a reggeli 304,4 közeléből 301,6-ig erősödött, míg délutánra 305,5 forint körül mozgott egy dollár.

Utoljára kb. öt éve volt hasonlóan jó formában a forint.

A nap közbeni korrekció valószínűleg a költségvetési hiány napvilágra került számainak köszönhető – kiderült, hogy április végére majdnem 100 százalékon volt a hiány. Ezt örökli a Tisza-kormány.

Mint a Portfolio.hu fogalmazott: úgy tűnik, egyelőre semmi nem tud gátat szabni a magyar deviza szárnyalásának. A fő ok szerintük továbbra is a választásokat követő piaci bizalom. És, ha még geopolitikai színtérről is kedvező hírek jönnének, az tovább erősíthetné a forintot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktorral együtt búcsúzik csapata is
Túszejtés egy német bankban: az elkövető megszökött a helyszínről
Transparency International: Vissza kell csinálni a hadiipari cégek Nagy Mártonék által levezényelt privatizációját
Népköztársaság útja, Moszkva tér – mennyire ismered a budapesti utak, közterek régi neveit?
„Azt kívánom az összes vádlottnak, hogy ugyanazt éljék át, amit én” – megkezdődött a Jókai utcai házomlás felelőseinek büntetőpere
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik