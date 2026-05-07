A középiskolások csütörtökön reggel 9-kor kapták meg az angol írásbeli feladatsorokat az érettségin. Az Oktatási Hivatal adatai szerint ebből az idegen nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en vizsgáznak.

A diákoknak középszinten, a vizsga első, szövegértési feladatokat tartalmazó részében egyebek mellett a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, a norvég gyökerű, de walesi születésű angol Roald Dahl íróval, forgatókönyvíróval (a Charlie és a csokigyár szerzőjével), illetve a francia impresszionista Claude Monet festményeivel kapcsolatos szövegekkel kell dolgozniuk. A vizsga ezen részének megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

Ezeket a képességeket tesztelik az angol írásbeli érettségi során

Az írásbeli érettségi első etapjában közép- és emelt szinten is jellemzően négy hétköznapi nyelvezetű szöveget kapnak a diákok. Az ezekhez tartozó feladatok azt tesztelik, mennyire alaposan tudják értelmezni a szövegeket – jegyzi meg az Eduline.

Az egész írásbeli angolvizsga során

az olvasott szöveg értésére 33 pont,

a nyelvhelyességre 18 pont,

a hallott szöveg értésére 33 pont,

az íráskészségre ugyancsak 33 pont szerezhető.

Az emelt szintű érettségit a diákok központilag írják, ezért ennek feladatairól délután jelennek meg az első információk.

A német nyelvből érettségiző diákok majd pénteken adnak számot a tudásukról írásban, az angolból vizsgázóknál lényegesen kevesebben, középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en.

Közölték a történelemérettségi hivatalos megoldásait

Ahogy a magyar- és a matekfeladatsorok esetében, egy nappal a vizsga után, csütörtökön reggel az Oktatási Hivatal közzétette a középszintű történelemérettségi hivatalos megoldásait is.

Repárszky Ildikó vezetőtanár lapunknak a középszintű törivizsgáról azt mondta: vitatható adatok, zavaró kérdésfeltevés, könnyen megoldható esszésor szerepelt a feladatok között.