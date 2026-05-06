Vitatható adatok, zavaró kérdésfeltevés, könnyen megoldható esszésor – Repárszky Ildikó vezetőtanárral elemezzük a töriérettségit

Czeglédi Zsolt / MTI
Diákok a középszintű történelem írásbeli érettségi vizsgán a Tóth Árpád Gimnáziumban, Debrecenben 2026. május 6-án.
admin Ősze András
2026. 05. 06. 15:16
Az érettségi harmadik napján a történelemtudásukról adtak számot a vizsgázók. Repárszky Ildikó, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium vezetőtanára a rövid választ igénylő tesztfeladatokban több problémát is talált: a honfoglalással kapcsolatban a történettudományban is vitatott adatokra kérdeztek rá, a dualizmussal kapcsolatos feladatnál volt olyan kérdés, ami a megfogalmazása miatt könnyen összezavarhatta a tanulókat. Ennek ellenére a pedagógus pozitívan nyilatkozott az esszétémákról, szerinte Károly Róbert gazdaságpolitikájával és a Rákosi-diktatúra jellemzőivel örökzöldnek számító, jól megírható témák kerültek elő.

Vegyes érzésekkel távozhatott az iskolákból szerdán az a közel 80 ezer érettségiző, akik a megmérettetés harmadik részeként történelemből adtak számot a tudásukról.

A hosszú kifejtést igénylő feladatokban kifejezetten jó párosítások kerültek elő: a rövid esszék között Németország 1938-as terjeszkedése vagy a céhek, a hosszú esszéknél pedig I. Károly gazdasági reformjai vagy a Rákosi-diktatúra kifejtése közül választhattak a diákok. Egy hosszú és egy rövid esszét kellett megírniuk a tanulóknak, arra azonban figyelni kellett, hogy a két választott esszének különböző korszakokra kellett vonatkoznia: az egyik az ókortól 1849-ig, a másik pedig az 1849 utáni időszakra.

A rövid választ igénylő feladatoknál már nem volt könnyű dolguk a vizsgázóknak: rögtön az elején egy olyan témakör bukkant fel – a görög–római építészet –, ami csak 2024 óta középszintű anyag. Ezután nem sokkal következett a honfoglalásról szóló feladat, amelyben a pozsonyi csata évszámára is rákérdeztek.

A Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium történelemtanárával szétszálaztuk a feladatsort. Repárszky Ildikó az idei töriérettségivel kapcsolatban a 24.hu-nak úgy nyilatkozott:

kicsit az volt az érzésem, hogy – az idei magyarérettségihez hasonlóan – olyan témák, olyan adatok kerültek elő, amelyek megfelelő lenyomatai a most érvényben lévő Nemzeti Alaptantervnek.

Félrevezető is lehetett a tesztsor

Repárszky Ildikó a honfoglalásról szóló feladattal kapcsolatban elmondta:

