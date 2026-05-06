Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. május 6., szerda
Friss hírek
- Magyar Péter Olaszországban: nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon. A Tavaszi szél miatt járt külföldön a megválasztott kormányfő.
- Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete. Kovács Tamás Iván a NER-el együtt távozik.
- Barátai szerint tisztes, jóravaló ember az a Londonban élő magyar férfi, aki háromszor fenyegette meg terrortámadással a budapesti amerikai nagykövetséget.
- Megbukott a román kormány. Az államfő kizárta az előrehozott választás lehetőségét.
- RTL: Balásy Gyula sokkolta a Lounge-dolgozókat a felajánlós interjúval. Nem tudták, miért nem kaptak eddig fizetést.
- Geszti Péter: Balásy sír. Felkészül Matolcsy, Mága, a tizedes meg a többiek… A reklámszakember szerint megborult az első dominó, és hamarosan szinte magától dől majd a többi is.
- „Nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen” – egy állami cégvezető beszámolt a Balásy-cégek működéséről.
- Herczeg Zoltán azt állítja, 22 millió forintja tűnt el, amikor a rendőrség házkutatást tartott nála.
- „Kikérem magamnak, hogy véleménye van” – Szinetár Dóra évekkel később elmondta, mit gondolt valójában a TV2-s zsűriről.
- 20 év után BL-döntős az Arsenal. Az Atlético nem tudott gólt szerezni, így pedig nehéz nyerni.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- A 213-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Görgey utca és a Bem tábornok utca közötti megállókat.
- A 287-es autóbusz terelve közlekedik, a Budaörsi lakótelep felé nem érinti a Tátra utca és a Bartók Béla út 208. közötti megállókat, valamint Budatétény vasútállomás (Campona) felé kihagyja a XIII. utca / Dózsa György út megállót.
Mai időjárás:
- Napos idő várható, de késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
- Késő estére 15 és 20 fok közé hűl a levegő.
Névnap:
- Ivett
- Frida
Deviza középárfolyam:
- EUR 363,85
- USD 311,28
- CHF 397,29
- GBP 421,54
