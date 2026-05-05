Gulyás Gergely: Magyar Péter állítása nem igaz

2026. 05. 05. 10:31
A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz–KDNP-kormányt. Az állítása nem igaz

– írta a Facebookon Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, miután Magyar Péter arról posztolt: Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát.

Gulyás szerint „a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását”.

Aligha lehet vitás, az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket – a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – az átmenet alatt is biztosítani szükséges

– jelezte.

Posztját azzal zárta, hogy a korrekt átadás-átvétel érdekében arra kérik az új kormány vezetőjét és tagjait – akiknek kérésük szerint a hivatalban lévő miniszterek minden információt rendelkezésre bocsátottak és bocsátanak –, hogy valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát.

