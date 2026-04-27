Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor

Rétvári Bence – mint az mostanra hivatalossá vált –, a KDNP parlamenti frakciójának vezetője hétfő délután bejelentette, hogy megalakult a kereszténydemokraták frakciója, az általa megosztott névsor hivatalosnak tekinthető. Ők pedig a következők:

Hargitai János

Juhász Hajnalka

Latorcai Csaba

Máthé Zsuzsa

Nacsa Lőrinc

Rétvári Bence

Seszták Miklós

Simicskó István

Rétvári bejegyzéséből kiderül az is, hogy a párt frakcióvezető-helyettese Nacsa Lőrinc lesz.

A névsor érdekessége, hogy a választáson Seszták Miklós és Hargitai János is kikapott egyéniben, ettől függetlenül a párt beviszi őket az Országgyűlésbe. Szintén beül a Parlamentbe Latorcai Csaba, akinek édesapja, Latorczai János hétvégén jelezte lapunknak, hogy ő, Semjén Zsolt és Soltész Mikós sem veszi fel a mandátumát.

A kereszténydemokraták újonca Máthé Zsuzsa lesz, ő korábban nem volt még tagja az Országgyűlésnek.