Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor

admin Rugli Tamás
2026. 04. 27. 14:55
Rétvári Bence lesz a frakcióvezető, Nacsa Lőrinc a helyettese.

Rétvári Bence – mint az mostanra hivatalossá vált –, a KDNP parlamenti frakciójának vezetője hétfő délután bejelentette, hogy megalakult a kereszténydemokraták frakciója, az általa megosztott névsor hivatalosnak tekinthető. Ők pedig a következők:

  • Hargitai János
  • Juhász Hajnalka
  • Latorcai Csaba
  • Máthé Zsuzsa
  • Nacsa Lőrinc
  • Rétvári Bence
  • Seszták Miklós
  • Simicskó István

Rétvári bejegyzéséből kiderül az is, hogy a párt frakcióvezető-helyettese Nacsa Lőrinc lesz.

A névsor érdekessége, hogy a választáson Seszták Miklós és Hargitai János is kikapott egyéniben, ettől függetlenül a párt beviszi őket az Országgyűlésbe. Szintén beül a Parlamentbe Latorcai Csaba, akinek édesapja, Latorczai János hétvégén jelezte lapunknak, hogy ő, Semjén Zsolt és Soltész Mikós sem veszi fel a mandátumát.

A kereszténydemokraták újonca Máthé Zsuzsa lesz, ő korábban nem volt még tagja az Országgyűlésnek.

