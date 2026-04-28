Felmentették a Magyar Pétert a választás éjszakáján lebuzizó pilicsabai jegyzőt

Megszűnt a közszolgálati jogviszonya Juhász Andrea piliscsabai jegyzőnek, aki a választás éjszakáján a Népszava videójában így értékelte a Fidesz-KDNP számára kedvezőtlen eredményt:

Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók.

A Telexet erről Thumáné Kauzál Melinda, Piliscsaba fideszes polgármestere tájékoztatta. A lap azért fordult a polgármesterhez, mert a botrány kitörésekor csak annyit közölt, hogy „a jegyző asszony vasárnap éjszakai nyilatkozata miatt méltatlan a hivatalra”, ezért az ügyében megtette a szükséges jogi lépéseket a köztisztviselői törvény alapján.

Azt már a választások után két nappal tudni lehetett, hogy a jegyzőt fel fogják menteni hivatalából. Juhász Andrea menesztését a polgármester a közbizalom, a hivatal tekintélye és a közigazgatás méltósága védelmével indokolta, miután nyilatkozata közfelháborodást váltott ki. A Piliscsaba Facebook-oldalára feltöltött közleményében a polgármester kijelentette, hogy a jegyző nyilatkozata méltatlan a hivatalhoz, annak dolgozóihoz és a városvezetéshez is, ezért teljes mértékben elhatárolódik attól.

A Telex emlékeztetett arra, hogy a jogszabály értelmében a méltatlanná válás tudomásra jutásától számított 15 napon belül van lehetőség a felmentési jogával élni. Ez a határidő kedden járt le. A lap kereste a jegyzőnőt is, ám ő nem válaszolt.

Juhász a tisztességes hatósági eljárások alkotmányos megvalósulásának jogtudományi doktoraként 2024-ben lépett hivatalba Piliscsabán. Korábban Budapest Főváros Kormányhivatalának Hatósági Döntés-felülvizsgálati Osztályának vezetője volt. Piliscsabához magánélete által kötődik a település közösségi oldalának tájékoztatása szerint.

Mit mondott pontosan a piliscsabai jegyző?

Piliscsabán egyébként jelentős közösségi visszhangot váltott ki az ügy. A felháborodás nyomán a jegyző felmentés érdekében időközben petíció is indult, amelyet a Telex a cikkük megjelenéséig szerint 1125-en írták alá.

A Népszava a Fidesz eredményvárójának helyszínén tett fel kérdéseket a távozóknak közvetlenül a Fidesz-KDNP választási bukását követően. A videóban megszólaló a piliscsabai jegyző a kormánypártok által vélhetően elkövetett kampányhibákat firtató kérdésre úgy válaszolt: „Nem rontottak el semmit. Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók, ennyi”. A riporter ezt követően arra kérte a köztisztviselőt, hogy fejtse ki mondandóját. Juhász az értékelését ekkor úgy folytatta: „Hát, persze, ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem bassza, de a másikat bassza, akkor buzi, nem? Vagy nem buzi?”. Indoklásként hozzátette: „egy országot ne irányítson egy buzi”.