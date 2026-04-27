németországcsalófejvadászelfogatóparancs
Belföld

Fejvadászok segítségével fogtak el egy magyar csalót Németországban, tíz elfogatóparancs volt ellene

24.hu
2026. 04. 27. 08:39

Elfogtak Németországban egy 51 éves magyar csalót, aki ellen tíz elfogatóparancs volt érvényben – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a nyomozó irodát a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság kereste meg, hogy segítséget kérjen egy három évvel ezelőtt megszökött férfi felkutatásában.

A férfi ellen hét belföldi és három európai elfogatóparancsot adta ki: csalás miatt kereste az egri, a szekszárdi és a veszprémi törvényszék, a Fővárosi Törvényszék pedig csalás és garázdaság miatt adott ki ellene elfogatóparancsot. Valamennyi ügyben letöltendő börtönbüntetés várt rá, összesen hét év, de a férfi megszökött, és nem vonult be a börtönbe, három éve elérhetetlenné vált a hatóságok számára.

A több egység részvételével lezajlott művelet során végül április 20-án Oldenburgban, egy áruházban fogták el a férfit – tették hozzá.

A német rendőrök a férfit őrizetbe vették, átadásáról a későbbiekben döntenek – áll a közleményben. Az elfogás fejvadászok hazai és nemzetközi kooperációjának köszönhetően volt sikeres.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik