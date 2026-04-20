Magyar Pétert gimnáziumok vezetői kérik, hogy a szakmai szervezetek is beleszólhassanak az oktatási miniszter kiválasztásába

Tizenhét gimnázium igazgatója levélben kéri Magyar Pétert, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökét, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek.

Az MTI-nek hétfőn megküldött levélben az áll: az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan – köznevelés-irányítási tapasztalattal rendelkező – vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és annak megvalósításához tárcaközi, hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.

A levelet mások mellett aláírta a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Révai Miklós Gimnázium és Kollégium és a Lovassy László Gimnázium igazgatója.

Csütörtökön került nyilvánosságra leendő oktatási miniszterként Rubovszky Ritának, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatójának a neve, ám a jelölt személyét nem mindenki támogatta. A megosztottságot érzékelte Magyar Péter is, aki másnap azt közölte, több jelöltje is van a posztra, neveket azonban nem mondott.