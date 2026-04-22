Enyhébb büntetést kapott a pécsi gimnazista, aki lehúzta, majd megpróbálta lenyomni koraszülött gyermekét a vécén

Három év javítóintézeti nevelésre ítélte a Pécsi Ítélőtábla azt a 15 éves pécsi gimnazistát, aki a kollégium vécéjében megszülte, majd meggyilkolta az újszülött kisfiát.

A vádhatóság korábbi tájékoztatása szerint a lány várandósan kezdte meg a 2023-as tanévet az egyik pécsi gimnáziumban. Az elkövető bő ruhákat hordott, hogy eltitkolja a terhességét, és a hozzátartozóinak és az ismerőseinek sem szólt róla. Terhesgondozásra nem járt, és a testnevelés órákon is inkább vállalta a felszerelés hiánya miatti szaktanári figyelmeztetést.

A terhesség 28. hetében este kilenckor megindult a szülés, ám a lány nem szólt a kollégiumi nevelőnek, aki orvosi segítséget tudott volna kérni a biztonságos szülés érdekében.

Megpróbálta lehúzni és lenyomni a vécén

A fiatal lány több órás vajúdás után a hajnali órákban a vécécsészébe szülte meg gyermekét. Kézzel eltépte a köldökzsinórt és megpróbálta a kisbabát lenyomni a vécékagylóban. Az erősen vérző leány szobatársa szólt a nevelőnek, aki értesítette a mentőket, de az újszülött életét már nem lehetett megmenteni. A

A Pécsi Törvényszék négy év javítóintézeti nevelésre ítélte a lányt első fokon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt.A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla a javítóintézeti nevelés idejét három évre enyhítette szerdai határozatával. Az ítélet jogerős.

