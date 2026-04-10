Pénteki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2026. április 10., péntek
Friss hírek
- Publicus Intézet: minden kategóriában erősödött a Tisza az utolsó másfél hétben, Pulai András szerint gátszakadás van.
- Magyar Péter Győrben: Egész jól nézünk ki. Talán még sosem néztünk ki ilyen jól.
- „Az emberek csak akkor hinnék el, hogy igazi merénylet történt, ha valaki tényleg meg is halna” – kétharmadlázban égő tömeg fogadta Magyar Pétert Győrben.
- Orbán azt tanácsolta a fiataloknak, hogy ne felejtsék el megköszönni a kormány jótéteményeit az idősebbeknek.
- Percekre megállítottak egy mentőt az amerikai alelnök konvoja miatt Budapesten.
- Repülőrajt helyett egy helyben toporgás: csupán a magyarok ötöde érzi úgy, hogy jobban él, mint négy éve.
- Bezárta a játékraktárba, és vízzel locsolta a gyerekeket egy bölcsődei nevelő.
- Szabó Zsófi: Nem vagyok politikus, de nagyon remélem, hogy egyszer az leszek.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
BKK
- Az 59-es és az 59A villamos a szombati üzemzárásig nem közlekedik a teljes vonalon. Pótlóbusz jár a Széll Kálmán tér M és a Gazdagréti tér között.
Mai időjárás:
- Nyugat-Dunántúlon helyenként gyenge eső, zápor is előfordulhat.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.
- Késő estére 1 és 8 fok közé hűl a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Zsolt
Deviza középárfolyam:
- EUR 378,13
- USD 323,96
- CHF 409,51
- GBP 434,24
„A biztonságos működéshez szükséges létszámot messze nem érjük el” – drámai képet festettek az egészségügyről a kórházigazgatók
A K-Monitor kiperelte az Országos Kórházi Főigazgatóságtól a nyertes kórházigazgatói pályázatokat, amelyek hemzsegnek a drámai és őszinte leírásoktól: olyan megállapítások sorakoznak bennük, melyeket a nyilvánosság előtt sem a kórházigazgatók, sem a kormányzati szereplők nem mernek, akarnak megfogalmazni.