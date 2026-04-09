Orbán azt tanácsolta a fiataloknak, hogy ne felejtsék el megköszönni a kormány jótéteményeit az idősebbeknek

Vannak érdeklődők. Nem vagyunk teljesen magunk

– hívta fel a figyelmet az ellentüntetőkre rögtön a beszéde elején Orbán Viktor.

Debrecenben a miniszterelnök a hívatlan vendégeket is köszöntötte, akik ha végighallgatják a beszédét, vasárnap rájuk szavaznak.

Azt kérte: három képviselőt küldjenek a parlamentbe Debrecenből, mert szüksége lesz rájuk.

Orbán szerint fél Európa irigyli Debrecent, mióta ipari város lett: ez fogja az itteniek gyerekeinek is a megélhetését biztosítani.

A rendezvényen beszédet mondott Kelemen Hunor, az erdélyi magyar párt, az RMDSZ elnöke és a három debreceni kerület képviselő-jelöltje is: Orbán azt mondta, azért is hívta ide Kelemen Hunort, mert szükségük van a határon túli magyarokra. „Várjuk, hogy a nemzetegyesítés következő lépéseit is megtehessük” – fogalmazott talányosan.

Megosztotta a kampány tapasztalatait: amikor megkezdődött a kampány, akkor is ők voltak többen, de csöndesebbek voltak. „Az ellenfél falkába uszult rá azokra a polgári, nemzeti és keresztény érzelmű emberekre, akik bárhol az övéktől eltérő véleményt mertek megfogalmazni. Most ennek a kampánynak a végére mi vagyunk a hangos többség” – mondta.

Orbán szerint mindenhol tudják, mi a választás tétje: a magyarok pénze. „Megengedjük-e, hogy Donyeckben kössön ki a debreceniek pénze? Ez a választás igazi tétje” – mondta, mire a közönség „nem hagyjuk” skandálásába kezdett.

Az ukránok nem kérhetik se a gyerekeinket, se a fegyvereinket, se azt, hogy tönkre tegyük magunkat azáltal, hogy nem veszünk többet olcsó orosz energiát, mondta Orbán, aki szerint egyhavi átlag fizetésébe fog kerülni mindenkinek, ha leválunk a keleti energiáról.

A multinacionális cégektől begyűjtött pénzt a kormány odaadta a nyugdíjasoknak, a családosoknak, „és a fiataloknak, kedves tiszások!” , szúrta oda Orbán, aki szerint, ha a Tisza nyer, már a 2026-os évben megkezdik a családok kizsebelését.

A kampány nagy tanulsága, hogy a titkosszolgálatok ki-be járkálnak Magyarországon, olyan mintha átjáróház lennénk, mondta Orbán, aki szerint

oda jutottunk, hogy Szijjártó Péter lassan a saját mamáját sem tudja felhívni anélkül, hogy ne hallgatnák le a beszélgetéseit. Ez mégis csak abszurd. Elfogadhatatlan, hogy a tiszások behívták ide a külföldi titkosszolgálatokat, hogy az ő segítségükkel nyerjék meg a választásokat.

Ismét a tiszás fiatalokhoz címezve arról beszélt, hogy sehol sem juthatnak olyan könnyen saját lakáshoz Európában, mint nálunk, a 25 év alattiak nem fizetnek szja-t, ahogy azok a 30 alatti nők sem, akik gyereket vállalnak, továbbá van diákhitel és munkáshitel is. „Kedves fiatalok, az idősebbeknek, ne a kormánynak, ne felejtsétek el mindezt megköszönni, mert az ő munkájuk adja meg az alapját, azért, hogy nektek könnyebb legyen, mint nekik volt” – tanácsolta.

Vasárnapra 3 millió fideszes szavazatot kért Orbán, majd búcsúzul sok erőt és jó egészséget, boldog családot, bő gyermekáldást, megértő társat, nagyon jó szomszédot és hasznos munkát kívánt mindenkinek.

Orbán a mai napon az Indexnek adott interjút, a kormánypárti lapnak arról beszélt, hogy nem zárható ki, hogy titkosszolgálati szál húzódik Szabó Bencéék nyilvánosság elé lépése mögött.