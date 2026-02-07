ercsiáltalános iskolaöngyilkossági kísérlet
„Öngyilkossági szándékát jelezte” egy diák az ercsi általános iskolában, a protokoll szerint mentőt hívtak hozzá

2026. 02. 07. 10:02

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ szerint az egyik tanuló „öngyilkossági szándékát jelezte” egy pedagógusnak csütörtökön az ercsi általános iskolában, ezért kellett mentőt hívni hozzá, írja a hvg.hu.

Mint írták,

az iskola egy diákja öngyilkossági szándékát jelezte az egyik pedagógusnak, de kísérlet nem történt. A pedagógus azonnal intézkedett. A protokoll szerint a gyermekhez mentőt hívtak.

Mindez egy héttel azután történt, hogy egy súlyos, máig tisztázatlan eset történt az iskolában.

A lap cikke szerint akkor a Fejér megyei város református lelkésze, Darvas-Tanács Erik írt a Facebookon egy bejegyzést arról, hogy egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában. A fiú nem sérült meg, de mentő vitte el. A rendőrség vizsgálja annak az esetnek a körülményeit. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ akkor azt írta: a tanulók közti konfliktus során egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott. A tanulót a társai azonnal leszedték a fogasról, sérülés nem történt.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

