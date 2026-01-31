Tantermi fogasra akasztotta fel magát egy bántalmazott kisfiú az ercsi iskolában

„Egy osztálytársai által folyamatosan bántalmazott fiú felakasztotta magát az ercsi iskolában” –írta Facebookon a Fejér megyei város református lelkésze, Darvas-Tanács Erik a hvg.hu cikke szerint.

Az Országos Mentőszolgálat a lapnak azt írta: a helyszínről egy gyermeket szállítottak stabil állapotban gyógyintézetbe. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ az esettel kapcsolatban közölte:

A fenntartó az intézményvezetőtől értesült az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában történt, tanulók közti konfliktusról, melynek során egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott. A tanulót a társai azonnal leszedték a fogasról, sérülés nem történt. Az érintett tanulók felelősségét fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az iskola.

Hosszú ideje bántalmazták

Helyiek a HVG-nek arról beszéltek, hogy a kisfiú az ötödik osztályba jár, és hosszú ideje bántalmazták verbálisan és fizikailag is az osztálytársai. A tankerületi központ megerősítette, hogy az utóbbi időben több bejelentés is érkezett hozzájuk „az intézményben előforduló fegyelmi problémákról, melyek kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik”.

A lap úgy tudja, hogy az iskolában korábban dolgozó iskolaőr a rendszeres bántalmazások miatt mondott fel. Egy, a város képviselő-testülete által a napokban tárgyalt előterjesztésben pedig az áll, hogy az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában „az elmúlt időszakban megszaporodtak az agresszív cselekmények, verekedések, rongálások, valamint a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok”.