A budapesti trafiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített trafiboxok januárban a II. kerületben 227, a III. kerületben 38, a VI. kerületben 135, a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment – tették hozzá.

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legmagasabb értéket a VI. kerületben mérték: a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket – hívták fel rá a figyelmet.

Nincs elég trafibox Budapesten

Tavaly írtunk arról, hogy a rendőrség a meglévő 28 trafiboxot további mintegy 50 darabbal egészítené ki a fővárosban, de nem mindegyik eszközben lesz működő kamera. A rendőrség szerint a valódi és az álkamerák megkülönböztethetetlensége önmagában is forgalomlassító hatással bír.

A trafiboxokat 2018 óta alkalmazzák országosan, Budapesten azonban csak 2023-ban jelentek meg, és még mindig nincs belőlük annyi, amennyi kellene: szakértők szerint a fővárosi úthálózat teljes lefedéséhez összesen 200–300 eszközre lenne szükség.