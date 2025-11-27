Szilveszterig 50 trafibox is kikerülhet a Budapesti utakra – de nem mindegyikben lesz kamera, adta hírül az economx.hu. A készülékek telepítése jelenelg is zajlik – nyilatkozta Katona László, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály Autópálya Alosztályának vezetője.

„A III. kerületben már tíz darab került ki, a IV., XV., VI., XI., XVIII. és a XX. kerületben is elkezdték az önkormányzatok a boxok telepítését” – sorolta. Hozzátette: nem mindegyik kihelyezett trafiboxban lesz éles kamera, mert messziről lehetetlen megkülönböztetni a valódi és álkamerákat, így a forgalomlassító hatás egyformán érvényesül.

Trafiboxokat 2018 óta helyez ki a rendőrség, a helyi önkormányzatokkal együttműködésben. Budapesten azonban csak 2023-ban telepítették az első ilyen közúti sebességmérőt. A meglévő 28 eszköz így most további 50-nel egészül ki a fővárosban, ám szakemberek szerint összesen 200-300 darabra lenne szükség a teljes úthálózat lefedésére.