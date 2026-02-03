budapestbíróságfőpolgármester-helyettesKarácsony Gergely
Belföld

Sára Botond bírósághoz fordul, mert máig nincs főpolgármester-helyettese Budapestnek

Sára Botond Budapest főispánja
Szajki bálint / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 02. 03. 11:16
Sára Botond Budapest főispánja
Szajki bálint / 24.hu

A bírósághoz fordul Sára Botond budapesti főispán, mert a fővárosnak másfél év alatt sem sikerült főpolgármester-helyettest választania – írta lapunknak eljuttatott közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

Sára szerint jelenleg törvénytelenül működik a főváros, mert továbbra sem választotta meg Karácsony Gergely főpolgármester helyettesét, noha mind a kormányhivatal, mind később a törvényszék és az ítélőtábla is kötelezte erre a főpolgármestert és a közgyűlést.

A város törvényes működését azért kell helyreállítani, mert a jogszabályokban foglalt rendelkezések garantálják azt, hogy a város biztonságosan tud működni, a közszolgáltatásokat el lehet végezni. A konkrét esetben a törvénytelen állapot azt jelenti, hogy nincs főpolgármester-helyettes, hogy amennyiben a főpolgármester tartósan akadályoztatva van, nincs még egy olyan felhatalmazott ember, aki a várost irányítani tudná, a napi szükséges döntéseket meghozná

– érvel a budapesti főispán.

Ezért a fideszes politikus teljesítés kikényszerítése iránti eljárást kezdeményez a bíróságnál, mely során a törvényszék még egyszer utoljára felhívja a főpolgármestert és a közgyűlést, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a közgyűlés tagjai közül válassza meg a főpolgármester-helyettest.

Tavaly novemberben arról írtunk, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek  nem sikerült megválasztania főpolgármester-helyettesnek Tüttő Katát. Sára Botond erre azzal reagált, hogy szerinte Karácsony nem akarja helyreállítani a törvényes állapotot Budapesten. A kormány és Budapest közötti feszültség a főpolgármester személyétől függetlenül sem látszik csillapodni: nemrég számoltunk be róla, hogy a Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintos inkasszót nyújtott be Budapest ellen, melyet a főpolgármester jogellenesnek minősített.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: ott áll a Tisza és a Fidesz, ahol tavaly tavasszal is álltak
Kiara Lord közellenséggé vált A Nagy Ő-ben, miután elhappolta a randilehetőséget Böbétől
Pedagógus-béremelés: nem jött ki a matek a fedezetnél
Hogy lehet, hogy a teljes globális elit a folyamatosan globalistázó miniszterelnök mögött áll?
Autók ónos esőben
Kimaradt buszjáratok, keresztbe fordult kamion – országszerte ónos eső, havazás nehezíti a közlekedést
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik