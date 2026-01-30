karácsony gergelyinkasszónagy mártonmagyar államkincstár
Belföld

Karácsony Gergely: 11,7 milliárdot „rabolt el” a kormány

Adrián Zoltán / 24.hu
Amit Nagy Márton gazdaságpolitikának nevez, azt Karácsony Gergely rablásnak.
admin Farkas György
2026. 01. 30. 13:48
Adrián Zoltán / 24.hu
Amit Nagy Márton gazdaságpolitikának nevez, azt Karácsony Gergely rablásnak.
A főpolgármester szerint jogellenesen.

A Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintos inkasszót nyújtott be Budapest ellen, amire Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált közösségi oldalán, hogy az Orbán-kormány „újra rárabolt” a főváros számlájára. Szerinte a pénz leemelése ezúttal is jogellenes volt, hiszen jogvédelmet kértek, amit a bíróság ugyan még nem bírált el, de már az indítvány sem tenné lehetővé az inkasszálást a kormánynak, már amelyiknek számít a jog, betartja a törvényeket.

De ez a kormány nem ilyen.

A rablás a Fidesz gazdaságpolitikája

A főpolgármester felidézte, hogy Nagy Márton csütörtökön előre büszkélkedett azzal, hogy rárabolnak Budapest számlájára. Ők ezt gazdaságpolitikának nevezik, ő  rablásnak. Jelezte: újra kezdődik a jogi csata, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyerték, ezért most is ebben és abban bíznak, hogy kamatostul kell majd visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvett Budapesttől. A kormány az iparűzési adó-bevételre hivatkozott, ám ez márciusban érkezik csak be a városhoz, tehát olyan bevételből vettek el, ami nincs.

Kedvencei Nagy Márton kioktatásai

Karácsony Gergely kedvenc pillanatai, amikor az a Nagy Márton kezd kioktatásba, aki a pontos időn kívül még egyetlen adatot se talált el.

Különös fénytörést ad ennek a mai kirablásnak, hogy azon a napon történt, amikor kijött a gyalázatos és szomorú GDP-adat: repülőrajt helyett a földbeálláshoz hasonlít inkább.

A főpolgármester szerint a szabad szemmel alig látható növekedést például a szolgáltató szektor és a turizmus táplálta, a kettő közös vonását hívják úgy: Budapest.

Aggódik az ötletgazda agykárosodásáért

Megismételte: a főváros az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve,

ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust.

Karácsony szerint ez súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek tartotta. Nagy Márton korábban annyit közölt, hogy Budapestnek január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, amit elmulasztott. Az összegről a miniszter nem nyilatkozott.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter-díjas zenészként konferálták fel Takáts Tamást a Hír Tv-n
Jeges január – így ünnepelték a Balatonon a csúcshideget
444: egy XIII. kerületi irodában gyártja a „legbelső kör” a fideszes kamuprofilokat
A Balaton közepére építene éttermekkel teli úszó szigetet Tóth Ildikó, a Cápák között befektetője
Orbán Vktor és Robert Fico és a Benes dekrétumok
Orbán hallgat, Magyar tüntet, a felvidékiek fél évre büntethetők – miért lettek újra aktuálisak a Beneš-dekrétumok?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik