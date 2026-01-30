Karácsony Gergely: 11,7 milliárdot „rabolt el” a kormány

A Magyar Államkincstár 11,7 milliárd forintos inkasszót nyújtott be Budapest ellen, amire Karácsony Gergely főpolgármester úgy reagált közösségi oldalán, hogy az Orbán-kormány „újra rárabolt” a főváros számlájára. Szerinte a pénz leemelése ezúttal is jogellenes volt, hiszen jogvédelmet kértek, amit a bíróság ugyan még nem bírált el, de már az indítvány sem tenné lehetővé az inkasszálást a kormánynak, már amelyiknek számít a jog, betartja a törvényeket.

De ez a kormány nem ilyen.

A rablás a Fidesz gazdaságpolitikája

A főpolgármester felidézte, hogy Nagy Márton csütörtökön előre büszkélkedett azzal, hogy rárabolnak Budapest számlájára. Ők ezt gazdaságpolitikának nevezik, ő rablásnak. Jelezte: újra kezdődik a jogi csata, aminek eddig minden fontos fordulóját megnyerték, ezért most is ebben és abban bíznak, hogy kamatostul kell majd visszafizetnie a kormánynak azt, amit most elvett Budapesttől. A kormány az iparűzési adó-bevételre hivatkozott, ám ez márciusban érkezik csak be a városhoz, tehát olyan bevételből vettek el, ami nincs.

Kedvencei Nagy Márton kioktatásai

Karácsony Gergely kedvenc pillanatai, amikor az a Nagy Márton kezd kioktatásba, aki a pontos időn kívül még egyetlen adatot se talált el.

Különös fénytörést ad ennek a mai kirablásnak, hogy azon a napon történt, amikor kijött a gyalázatos és szomorú GDP-adat: repülőrajt helyett a földbeálláshoz hasonlít inkább.

A főpolgármester szerint a szabad szemmel alig látható növekedést például a szolgáltató szektor és a turizmus táplálta, a kettő közös vonását hívják úgy: Budapest.

Aggódik az ötletgazda agykárosodásáért

Megismételte: a főváros az ország gazdaságának motorja, kulturális–szellemi életének szíve,

ha a motor leáll, akkor a haladás is leáll, ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust.

Karácsony szerint ez súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, amelyik ezt jó ötletnek tartotta. Nagy Márton korábban annyit közölt, hogy Budapestnek január 26-án kellett volna teljesítenie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét, amit elmulasztott. Az összegről a miniszter nem nyilatkozott.