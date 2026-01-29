Véget ért a hajtóvadászat, elfogták a rendőrök azt a férfit, aki azzal gyanúsítható, hogy szerda délben leszúrt egy hazánkban élő német házaspárt Pacsán – tudta meg a 24.hu. Értesüléseinket a rendőrség is megerősítette. A 24.hu megtudta, hogy ki a gyilkosság elkövetésével gyanúsítható férfi, és mit lehet tudni arról az idős művész párról, akiket megszurkált.

Sznopek Veronika, a Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság szóvivője lapunk megkeresésére azt mondta, hogy kollégái elfogtak egy személyt, akinek elszámoltatása jelenleg is tart.

Soha nem járt a településen korábban a gyilkossággal gyanúsítható férfi

A rendőrség korábban közölte, hogy szerdán 12 óra 17 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy nőt szúrt sebbel találtak a településen. A mentők életveszélyes sérüléssel vitték kórházba. Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sérüléseibe.