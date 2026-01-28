Szúrt sérülésekkel találtak rá egy házaspárra otthonukban, a zalai vármegyei Pacsán – írja a police.hu.

A rendőrséghez január 28-án 12 óra 17 perckor érkezett a bejelentés, miszerint egy nőt szúrt sebbel találtak otthonában. Őt életveszélyes állapotban szállították kórházba, de a férj életét, akire a házban találtak rá, már nem sikerült megmenteni – ő belehalt sérüléseiben.

A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására: megkezdték az adatgyűjtést a tettes azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében.