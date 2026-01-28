gyilkossagrendőrségszúrt seb
Belföld

Otthonában öltek meg egy férfit Zalában, a felesége életveszélyes állapotban van

Csóti Rebeka / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 01. 28. 14:48
Csóti Rebeka / 24.hu

Szúrt sérülésekkel találtak rá egy házaspárra otthonukban, a zalai vármegyei Pacsán – írja a police.hu.

A rendőrséghez január 28-án 12 óra 17 perckor érkezett a bejelentés, miszerint egy nőt szúrt sebbel találtak otthonában. Őt életveszélyes állapotban szállították kórházba, de a férj életét, akire a házban találtak rá, már nem sikerült megmenteni – ő belehalt sérüléseiben.

A zalai rendőrök forró nyomon indultak az elkövető felkutatására: megkezdték az adatgyűjtést a tettes azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Tiszából kiugrott önkéntes az Indexen beszélt Magyar Péterről és a Tisza-csomagról, a Tisza párt elnöke perrel fenyeget
Minerva Intézet: Tovább nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben
Válasz Online: A gyámügy visszavett egy kislányt, mert Magyarországon „migránsok” nem fogadhatnak örökbe
HVG: leállás a paksi atomerőműben, nagyobb a baj, mint gondolták
„Besokalltam” - távozik az érdi szakrendelő igazgatója
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik