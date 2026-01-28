Ma tartja a Fővárosi Közgyűlés az idei első ülését, ahol az eddigiek alapján kevés szó esik Budapest ügyeiről, országos politikáról annál inkább. Erről árulkodik a Magyar Hang tudósítása is, amely szerint a fővárosi ügyek emlegetése mellett bőven esett szó SS-tisztekről és ávósokról is.

Az ülés elején hamar szóba kerültek Lázár János magyarországi cigánysággal kapcsolatos kijelentései, illetve a fideszes Radics Béla alapítványának ügye. A Fidesz részéről Szepesfalvy Anna védte meg párttársát, azt említve, hogy a DK részéről Déri Tibor és Keszthelyi Dorottya szerinte sunyi, öblös cigányozást villantottak, amikor múltkor azt mondták, hogy Radics Béla ellophatott egy gázórát.

Nyilas verőlegények, ÁVH-tisztek

A szintén fideszes Gulyás Gergely Kristóf arról kezdett beszélni nem sokkal később, hogy a képviselőknek minden szavazatuk után büntetőjogi felelősségük van, márpedig – mint mondta – a főváros fiktív költségvetést szavazott meg. Itt tett egy megjegyzést a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, Kiss Ambrus irányába: azt mondta,

reméli, az irodai gépét nem szokta haza vinni, nehogy ennek is házkutatás legyen a vége.

Karácsony Gergely reagált, mint fogalmazott, nem szívesen teszi ezt meg Gulyás „ostobaságaival” kapcsolatban, de most muszáj így tennie. Emlékeztetett, hogy néhány évvel ezelőtt az akkor már kormánypárti Index írt valótlan cikket a Városháza eladásáról, ami miatt valóban volt házkutatás egy olyan ember lakásán, akiért ő maga tűzbe teszi a kezét. Ráadásul – tette hozzá – az ügyészség is azzal zárta a nyomozást, hogy kamu volt az egész ügy.

Amikor hallom beszélni, eszembe juttatja a nyilas verőlegények és ÁVH-s tiszteket, olyan lelkesedéssel vájkál sebekben, amikben nem kéne. Még egyszer, nem általánosítom ezt az ön politikai közösségére, de ön mindig átlépi azokat a lelki választóvonalakat, amiket nem kéne. Keresztényi szeretettel mondom, vigyázzon arra, hogy milyen határokat lép át

– mondta Karácsony a fideszes képviselőnek.

Kiss Ambrus annyit fűzött hozzá, szintén Gulyás Gergely Kristófnak címezve, hogy nem kívánja neki, hogy politikai motivációból rendőrök kutassanak a gyereke szobájában, ahogy azt vele tették.

Vitézy Lázárról

Vitézy csatlakozott rá ezután a témára, aki Lázár János felelősségét kezdte pedzegetni. Vitézy szerint Lázár nemrég a Lázárinfós arról értekezett, hogy hogyan vezetne áramot emberekbe, és hogy kit kellene kivégezni és hogyan.

Nehezen tudjuk elképzelni, hogy kik jelentkeztek önként arra, hogy az SS munkáját segítsék Budapesten, de valahogy így képzelem

– mondta Vitézy a miniszterre utalva, egyúttal odaszúrt még egyet ő is Radicsnak, amiért az a cigányozós mondatai után a védelmébe vette Lázárt.