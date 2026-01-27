Nagy nyilvánosságot kapott egy Vitézy Dávid által a hétvégén újraosztott kép, amin egy öt különböző típusú vasúti kocsiból összeállított Békés InterCity vesztegel lerobbanva Nagykátánál.

A fővárosi képviselő, korábbi közlekedési államtitkár azzal kommentálta a képet, hogy mivel Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériuma (ÉKM) visszamondta az új mozdonyok beszerzését, a fotón szereplő IC-t egy osztrák cégen keresztül drágán bérelt használt mozdony húzta volna – de ez lerobbant, ezért egy 50 éves mozdonyt fogtak be a vonat elé.

A politikus által megosztott kép eredetileg a Blue Train Facebook-oldalon jelent meg:

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az ÉKM részéről Csepreghy Nándor miniszterhelyettes válaszolt kedden Vitézynek, aki szerinte ismét egy erőltetett posztban támadta Lázárt és a MÁV-csoportot.

Csepreghy szerint a fővárosi képviselő a Békés IC-t húzó, osztrák cégtől bérelt lerobbant vontatójárműről írtakkal azt sugallta, hogy „kár volt az új mozdonyok beszerzéséért, mert azok is elromlanak néha, akkor pedig vontathatják őket a régi járművek…”

A miniszterhelyettes szerint „az új, korszerű mozdonyok valóban elromolhatnak néha, csak – érthetően – sokkal ritkábban, mint a régi vontatójárművek”. Ezért szerinte beváltotta a hozzáfűzött reményeket az, hogy Lázár 10 vállalása keretében 100 újabb mozdonyt, köztük új VECTRON-okat szereztek be.

Csepreghy Nándor azt írta, hogy az újabb, bérelt vontatójárművek szolgálatba állításával tavaly megnövekedett az ellátási biztonság, tehát kevesebb lett a mozdonyhiba miatti késés, járatkimaradás. Állítása szerint a vasúti közlekedés pontossága egy év alatt 78 százalékról 81 százalékra növekedett, mert a korszerű bérelt járművek kevesebb energiafelhasználás mellett is jobban gyorsulnak.

Lázár János helyettese az öt különböző kocsit kiemelő kritikára azt válaszolta, nem véletlenül volt hibrid a szerelvény. Elmondása szerint az IC-kocsikon kívül azért voltak rajta gyorsvonati és személyvonati kocsik is, mert

azok helyjegy váltása nélkül, sima viszonylati jeggyel, illetve ország- és vármegyebérlettel is igénybe vehetők.

„Ezzel a megoldással tehát azoknak is biztosítani tudjuk a távolsági utazást, akik kevesebb pénzből szeretnének utazni” – magyarázta.