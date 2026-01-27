444: Orbán Áron, a miniszterelnök öccse egy oroszokhoz bekötött kémmel csinált volna fegyverbizniszt

Orbán Áron, a miniszterelnök 14 évvel fiatalabb öccse hat és fél évvel ezelőtt részt vett egy fegyverbeszerzési körúton Csehországban és Szlovákiában, fegyvereket és lőszereket gyártó üzemeket látogattak meg, a cégekkel fegyverbeszerzésről tárgyaltak, amelyeket egy oroszokkal jó kapcsolatot ápoló volt csehszlovák titkosügynök szervezett le, írja a 444. Hozzáteszik, Orbán a tárgyalásokon mindenütt elmondta, ki az ő testvére, szakmailag pedig nem tett hozzá a megbeszélésekhez, gyakran „blődségeket” mondott.

Még a Direkt36 szúrta ki, hogy miniszterelnök öccse elkezdte behálózni a Multishoot Zrt. nevű magyar fegyverkereskedelmi céget: a 2019-es beszerzőkörúton akkor még csak vendégként résztvevő Orbán Áron 2022-ben ügyvezetője, 2024-ben pedig tulajdonosa lett a vállaltnak. Azonban már ennél korábban is látszott, hogy Orbán Áronnak köze lehet a Multshoothoz: a cégadatbázis szerint 2018-ban egy olyan telephelyet jegyeztek be a céghez, ami megegyezett az ő lakcímével, 2021-ben pedig egy lőteret kezdtek építeni a miniszterelnök öccsének földjén, később ez lett a cég hivatalos telephelye.

Az említett fegyverbeszerzési körút azért is érdekes, mert azt Mikulás Nádasi, egykor az oroszokhoz is bekötött csehszlovák titkosszolgálati tiszt hozta tető alá. Az ekkor már 82 éves, félig magyar félig német származású ex-kém részvételét egy cikkben közölt dokumentum is megerősíti. A lap úgy tudja,

a Multi Shoot Zrt. nemzetközi iroda vezetője látta meg Mikuláš Nádašiban a lehetőséget arra, hogy kapcsolatrendszerével eljuthat a cég cseh és szlovák fegyvergyárakhoz nagyobb beszerzések letárgyalása érdekében,

ám a beszerző körút után nem született üzlet, amit megkeresésükre a vállalat is megerősített.

A Magyar Honvédség is azt állítja, a Multishoot azóta sem kötött üzletet a magyar honvédek bármilyen eszközének ellátására.