„Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű” – Orbán Anita üzent Szijjártó Péternek

Miniszter úr, az események időbeli sorrendje egyértelmű – üzente Orbán Anita Szijjártó Péternek a Facebook-oldalán. A Tisza Párt szombaton bemutatott külügyi szakértője azt követően posztolt, hogy a külügyminiszter szombaton azt állította, a „nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva” próbálta rávenni arra, hogy Magyarország ne vásároljon több olcsó orosz gázt.

Tisztázzuk a tényeket. 2015 és 2020 között dolgoztam energiacégeknek. Ön »nyugati« cégekről beszél, de nem teszi hozzá, hogy amerikai vállalatokról volt szó, egy olyan iparágban, amelyet ma már az Egyesült Államok stratégiai jelentőségűnek tekint

– írta Orbán Anita, majd leszögezte: „Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység az Ön irányába, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le.”

A valós időrend

Ez szerinte felvet egy egyszerű kérdést:

miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?

Végül úgy fogalmazott: „A NATO-folyamat lezárását követően, 2020 októberében szerződést írtam alá a Vodafone-nal, és lezártam az energetikai szektorhoz kötődő szakmai pályafutásomat.Ez a valós időrend, ami önmagáért beszél.”