Orbán Anita: Be kell fejezni a hintapolitikát, az EU-n keresztül is lehet erősíteni a szuverenitásunkat

Magyar Péter a Tisza Párt külügyi szakértőjével, Orbán Anitával beszélgetett Facebook-csatornáján. A beszélgetés elején a hölgy pályáját vették át, az Egyesült Államokban eltöltött évekről, majd arról volt szó, hogy miért nem passzolt hozzá az akadémiai világ – szeret emberek között dolgozni, extrovertált személyiségnek tartja magát.

2010 nyarán energiabiztonságért felelős utazó nagykövet lett a Martonyi János vezette külügyminisztériumban. Egészen 2015-ig dolgozott ott, amikor megérkezett Szijjártó Péter, és irányváltás történt a tárcánál. Otthagyva a külügyet az üzleti életben keresett munkát, cseppfolyósított földgázzal foglalkozó amerikai cégnél helyezkedett el. Régiós vezető lett, a Baltikumtól Görögországig terjedt a területe, pár év múlva aztán egy startupcéghez hívták Londonba, itt már Európáért, Észak-Afrikáért és Kelet-Ázsiáért felelt, a kormányzati kapcsolatokért.

Magyarnak lenni jó

– jelentette ki Orbán Anita, aki szerint a közép-európaiság lényegéhez tartozik a kitartás, a tudásvágy és az akarat, és az üzleti világban is ezzel a mentalitással jelent meg.

„Sorosista, globalista ügynök leszel a propagandában” – vetette fel Magyar Péter, mire a külügyi szakértő arról beszélt, hogy üzleti karrierje ellenére a diplomácia és a külügyek állnak hozzá közel, részt vett a Globsec igazgatótanácsi tagjaként Bajnai Gordonnal együtt, aki szerinte egy baloldalibb irányt képviselt, míg ő a jobboldali vonalat vitte, de a magyar érdekeket szem előtt tartva. Kifejtette, a szervezetben Szijjártó mellett Orbán Viktor és Orbán Balázs is rendszeresen megjelent, és előadást tartott rendezvényeiken. A külügyek tanácsában is tisztséget vitt, de tagságát ebben a szervezetben is felfüggesztette.

Az ideális magyar külpolitika szerinte a Nyugathoz tartozás, be kell fejezni tehát a hintapolitikát, ennek első pontja pedig az ezeréves lengyel–magyar barátság rendezése. Ezzel összefüggésben a visegrádi négyek együttműködésének megerősítése és a jó szomszédi kapcsolatok építése lenne a célja. Közölte, lengyel körözött bűnözőket nem fognak bújtatni és fizetni. Ismert, az Orbán-kormány két lengyel politikusnak is menedékjogot adott, miközben a lengyel igazságszolgáltatás keresi őket.

Az április 12-i választás szerinte az EU-tagságról is egy szimbolikus megerősítő népszavazás lesz. Az új Tisza-kormány pedig hazahozza az uniós pénzeket, amelyek a kormányzati korrupció miatt nem elérhetők jelenleg. Az EU26-ból újra EU27-et kell csinálni, vissza kell vezetni Magyarországot az unióba, együttműködésre kell törekedni, hogy mindenki számára win-win szituáció legyen, a jelenlegi állandó vétópolitika helyett erre kell törekdeni – mondta. Ez szerinte nem azt jelenti, hogy mindennel egyetértenek, de konstruktivitás szeretne. Közölte, az EU-n keresztül is lehet erősíteni a szuverenitásunkat.A szövetségi rendszernek a tagállamok erősítése is része, a nemzeti érdek ezen keresztül tud erősödni – fejtette ki.

Az orosz oldalt képviseli Magyarország az ukrajnai háború kapcsán, és Orbán Anita szerint ezen változtatni kell, vissza kell vinni a külügyi kapcsolatokba a magyar érdeket. Ami azt is jelenti, hogy a külügyi informatikai rendszereket is meg kell erősíteni, hogy ne történhessen olyan, hogy orosz hekkerek ki-be járnak a minisztérium számítógépein. A Tisza elnökével egyetértésben hangsúlyozta, hogy fegyvert nem kívánnak küldeni Ukrajnának, katonákat sem, és fő céljuk a kárpátaljai magyarság védelme, ami most hiányt szenved.

Orbán Anita szerint az EU a világ egyes számú békeprojektje, aki az uniót háborús erőfeszítésekkel kapcsolja össze, az az igazi háborúpárti.

A Benes-dekrétumok kapcsán kifejtette, hogy az első száz nap egyik legfontosabb feladata a pozsonyi külüggyel való tárgyalás, hogy biztosítsák a felvidéki magyarság jogait. Ezt a vitás kérdést egyszerűen meg kell oldani, a kisebbségi magyarok hidat jelentenek a két ország között – mondta.

Varsó, Bécs és Brüsszel – Magyar Péter szerint ezek kellenek legyenek a Tisza-kormány miniszterelnökének első úti céljai, majd a kárpátaljai magyarokhoz is el kell menni, ahol Orbán Viktor hosszú évek óta nem járt.

Orbán Anita szerint pazarló a jelenlegi külügyminisztérium, digitalizálni kell a tárcát, hogy gyorsan tudjon reagálni, nem a miniszter által megtett kilométerek a mérvadók. Szerinte ugyanis a nagykövetségek most politikai kifizetőhelyként és utazási irodaként működnek.