Bemutatta a külügyi szakértőjét a Tisza Párt

Orbán Anita a Tisza Párt külügyi szakértője – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter.

Orbán Anita tapasztalt diplomata és egyben a legmagasabbra jutó magyar női vezető a nemzetközi üzleti világban. A TISZA új külügyi vezetője egyszerre látott rá belülről a diplomáciára, a kül- és energiapolitikára, valamint a nemzetközi nagyvállalatok döntéshozatalára. Orbán Anita londoni topmenedzseri pozícióból tért haza, hogy erősítse a TISZA csapatát a kormányzati felkészülésünk külpolitikai vezetőjeként

– írta róla Magyar.

A Tisza már októberben elismerte a HVG-nek, hogy a pártelnök egyeztetett Orbán Anitával külügyi és energetikai kérdésekről, ám akkor még hangsúlyozták, hogy nincs formális kapcsolata a párttal.

Magyar tegnap azt írta: óriási feladatok várnak a Tisza potenciális külügyminiszterére, akinek az elsődleges feladata „a valódi magyar szuverenitás helyreállítása lesz”.

A berettyóújfalui születésű Orbán Anita, mielőtt a Tiszához igazolt, a Vodafone Group alkalmazásában állt: 2021-től 2023-ig a magyarországi Vodafone vezérigazgató-helyettese volt, majd Londonban a telekommunikációs cég globális igazgatójaként a köz- és kormányzati kapcsolatokért, valamint a társadalmi felelősségvállalásért és a fenntartható fejlődésért felelt. Öt éve megszakítás nélkül szerepel a legbefolyásosabb magyar üzleti szereplők Forbes-listáján.

A 2010-es parlamenti választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként indult volna Újbudán, de végül egészségügyi okokra hivatkozva visszalépett a jelöltségtől. A kormányváltás után a külügyminisztériumban vállalt munkát: Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett a ciklus végéig.

Ezelőtt, 2008-ban az USA-ban jelent meg Power, Energy, and the New Russian Imperialism (Hatalom, energia és az új orosz imperializmus) című könyve, amelyben erősen kritizálta Vlagyimir Putyinnak az orosz birodalom visszaállításáról szóló terveit.

Korábban újságíróként is dolgozott: a Heti Válasz külpolitikai rovatát vezette.

A Magyar Facebook-oldalára feltöltött videóban kiemelik, hogy Orbán Anita kiváló kapcsolatokat ápol a Visegrádi 4-ek több politikai és gazdasági vezetőjével, fő céljai közé tartozik a lengyel–magyar kapcsolatok újjáélesztése.

A Tisza Párt múlt szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, aki gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként segíti a munkájukat.