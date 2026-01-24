digitális polgári kördpk háborúellenes gyűléskaposvárorbán viktor
A következő élő közvetítés része Lázár János: Elnézést kérek azoktól a cigány emberektől, akiket megbántottam

Lázár félreérthető mondatát magyarázza: Helyre fogom tenni

admin Török László
2026. 01. 24. 11:48

Lázár János a DPK-gyűlés előtt a Facebookon közzétett egy videót, amelyben a balatonalmádi beszédéről van szó. A kérdésre, hogy a kapsovári gyűlésen ki fog-e térni „félreérthető mondatára”, a politikus így válaszolt: helyre fogom tenni.

A fideszes politikus szerint ő a munka fontosságáról beszélt, de az elmúlt 48 órában ebből „faji kérdést csináltak, ami szerintem teljes tévedés”.

Akármennyire gyaláznak is, akármennyire kritizálnak is, én a munka világáról beszéltem.

– jelentette ki, hozzátéve, nem csinált faji kérdést a munkából, mert „Magyarország tartaléka a magyarországi cigány magyar emberek, és ők vannak annyira fontosak, hogy miattuk fogok még egyszer erről a kérdésről beszélni”.

A közlekedési miniszter a legutóbbi Lázárinfón ezt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák – akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

A kijelentés felháborodást váltott ki, a 24.hu véleménycikkét itt olvashatja.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Várkonyi Andrea megmutatta, mit kapott Mészáros Lőrinctől az 52. házassági hónapfordulójukra
Bemutatta a külügyi szakértőjét a Tisza Párt
„Nyilvánosan, vezetőszáron, cipőfűző és öv nélkül vittek ide-oda” – letartóztatták a Keresztanyu színészét
Kvíz: Biztos vagy benne, hogy jól ismered Budapestet?
Lázár János: Elnézést kérek azoktól a cigány emberektől, akiket megbántottam
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik