Coop: 30 éve a hazai sportért és a Magyar Olimpiai Csapatért

A COOP Gazdasági Csoport 2025-ben ünnepelte megalapításának harmincéves jubileumát, annak kerek évfordulóját, hogy a korábbi áfész üzletek tulajdonosai tevékenységüket modern gazdasági társaságokként franchise lánc keretei között szervezték újjá. A kereskedelmi lánc az elmúlt évtizedét a folyamatosan változó üzleti környezetnek való megfelelés, a fejlesztés és az innováció jellemezte, azonban a Coop életében állandóan jelen voltak azok a szövetkezeti múltjából eredő értékek, amelyek révén kapcsolódik szűkebb és tágabb környezetéhez.

Az említett szövetkezeti értékek közül kiemelkedik a nemzeti büszkeség, ezen keresztül a hazai sport és olimpiai eszme támogatása. Ez nemcsak az elért eredményekről szól, hanem a kitartó munka megbecsülésében és példaképek állításáról, valamint sport közösség- és értékrend formáló, illetve az egészségtudatos életben betöltött szerepének népszerűsítéséről. A Coop ennek szellemében alapítása óta, vagyis három évtizede áll partnerségben a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és segíti a Magyar Olimpiai Csapat sikereit, amely együttműködés a leghosszabb a hazai sport történetében.

Az elmúlt harminc évben a Coop 164 olimpiai érem megszerzéséhez járult hozzá. Sőt az olimpiai években szervezett szurkolói közösségépítő programjaival, a több mint száz helyszínen olimpikonok személyes részvételével megtartott „Küldjünk közösen egy hajrát!”, mozgalom, vagy az #együttvagyunknagyok online szurkolói bázis építésével nemcsak a közös szurkolás élményét hozta el, de a nemzeti összetartozást is erősítette.

Mindezeken keresztül szurkolók ezrei találkozhattak személyesen is aktív és korábbi sportolókkal, akiken keresztül összesen mintegy 25 kilométernyi buzdító üzeneteket tartalmazó hajrászalagok kerültek ki az olimpiai falukba, az online térben pedig csaknem 300 000 digitális bíztatást kaptak olimpikonjaink.

A Coop tovább halad a megkezdett úton, alapértékei mentén folytatja tevékenységét, mert hisz abban, hogy nemcsak az elmúlt, de következő 30 évre is biztos alapot jelentenek. Ennek tanúbizonyságaként a tavalyi évben a következő olimpiai ciklusra vonatkozóan meghosszabbította együttműködését a MOB-bal, az erről szóló szerződést Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, és a Tóth Géza vezérigazgató írták alá 2025. májusában.