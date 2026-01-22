szurkolók
Belföld

Coop: 30 éve a hazai sportért és a Magyar Olimpiai Csapatért

Hirdetés
2026. 01. 22. 10:11
A Coop üzletlánc, amely Magyarország legtöbb településén jelen lévő élelmiszerlánca, tavaly ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. A kereskedelmi hálózat az elmúlt három évtized alatt töretlenül növekedett és fejlesztett, de közben sosem tévesztette szem elől több mint százéves szövetkezeti múltjából eredő értékeit, amely közül kiemelkedik a nemzeti büszkeség. Mindez a hazai sport, az olimpiai mozgalom támogatásában, ezen keresztül pedig a kitartó munka megbecsülésében és példaképek állításában ölt testet. A kereskedelmi csoport immár három évtizede áll partnerségben a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és támogatja a Magyar Olimpiai Csapat sikereit, amely együttműködés a leghosszabb a magyar sport történetében.

A COOP Gazdasági Csoport 2025-ben ünnepelte megalapításának harmincéves jubileumát, annak kerek évfordulóját, hogy a korábbi áfész üzletek tulajdonosai tevékenységüket modern gazdasági társaságokként franchise lánc keretei között szervezték újjá. A kereskedelmi lánc az elmúlt évtizedét a folyamatosan változó üzleti környezetnek való megfelelés, a fejlesztés és az innováció jellemezte, azonban a Coop életében állandóan jelen voltak azok a szövetkezeti múltjából eredő értékek, amelyek révén kapcsolódik szűkebb és tágabb környezetéhez.

Az említett szövetkezeti értékek közül kiemelkedik a nemzeti büszkeség, ezen keresztül a hazai sport és olimpiai eszme támogatása. Ez nemcsak az elért eredményekről szól, hanem a kitartó munka megbecsülésében és példaképek állításáról, valamint sport közösség- és értékrend formáló, illetve az egészségtudatos életben betöltött szerepének népszerűsítéséről. A Coop ennek szellemében alapítása óta, vagyis három évtizede áll partnerségben a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és segíti a Magyar Olimpiai Csapat sikereit, amely együttműködés a leghosszabb a hazai sport történetében.

Az elmúlt harminc évben a Coop 164 olimpiai érem megszerzéséhez járult hozzá. Sőt az olimpiai években szervezett szurkolói közösségépítő programjaival, a több mint száz helyszínen olimpikonok személyes részvételével megtartott „Küldjünk közösen egy hajrát!”, mozgalom, vagy az #együttvagyunknagyok online szurkolói bázis építésével nemcsak a közös szurkolás élményét hozta el, de a nemzeti összetartozást is erősítette.

Mindezeken keresztül szurkolók ezrei találkozhattak személyesen is aktív és korábbi sportolókkal, akiken keresztül összesen mintegy 25 kilométernyi buzdító üzeneteket tartalmazó hajrászalagok kerültek ki az olimpiai falukba, az online térben pedig csaknem 300 000 digitális bíztatást kaptak olimpikonjaink.

A Coop tovább halad a megkezdett úton, alapértékei mentén folytatja tevékenységét, mert hisz abban, hogy nemcsak az elmúlt, de következő 30 évre is biztos alapot jelentenek. Ennek tanúbizonyságaként a tavalyi évben a következő olimpiai ciklusra vonatkozóan meghosszabbította együttműködését a MOB-bal, az erről szóló szerződést Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, és a Tóth Géza vezérigazgató írták alá 2025. májusában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Republikon: 33–28 az állás a Tisza javára
Újabb budapesti kerületben jöhet Airbnb-tiltás
Orbán Viktor aláírja a Béketanács alapító okiratát, de nem ő dönt
Intenzív osztályon ápolnak egy csecsemőt, akit a család kutyája harapott meg Vácon
Holoda Attila energetikai szakértő a rezsistopról
Rezsistop: az energetikai szakértő szerint elég homályos, mit jelenthet a kormány bejelentése
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik